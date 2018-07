Die gesplittete Abwassergebühr für Schmutzwasser und Niederschlagswasser wird in der Gemeinde jetzt neu festgelegt und noch für das Jahr 2010 rückwirkend berechnet werden. Damit kommt die Gemeinde einer Entscheidung vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg nach.

Bürgermeister Alois Henne informierte die Gemeinderäte über das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs, dass die Gemeinden bei der Berechnung der Abwassergebühren nicht wie bisher den einheitlichen Frischwassermaßstab zugrunde legen dürfen; diese Regelung verstoße unter anderem gegen den Gleichheitsgrundsatz. So seien die Gemeinden verpflichtet, schon vom Jahr 2010 an eine Schmutz- und eine Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Gebührenmaßstäben zu erheben (gesplittete Gebühr).

Die Berechnung der Gebühren ergebe sich, wie der Bürgermeister ausführte, für den Schmutzwasseranteil nach dem Frischwassermaßstab je Kubikmeter und den Niederschlagswasseranteil nach der versiegelten Fläche (je Quadratmeter Dachflächen und befestigte Grundstücksflächen, die an die Abwasserentsorgung angeschlossen sind). Diese Erhebung und Auswertung der Flächen mache ein aufwändiges und umfangreiches Verfahren notwendig. So seien beispielsweise auch die unterschiedlichen Arten und der Grad der Versiegelung bei voll- und teilversiegelten Flächen zu bewerten.

Im Landkreis hätten sich die Bürgermeister geeinigt, eine einheitliche Festlegung der Flächenkategorien auf der Grundlage einer Gemeindetagsempfehlung zu forcieren. Es sei auch vorgeschlagen, die Flächen durch eine Erfassung mit Bildflug zu erreichen.

Die Vorarbeiten zur Neuberechnung der Gebühren nehmen noch Monate in Anspruch; die Beauftragung eines Fachbüros ist erforderlich. Das komplexe Thema diskutierten die Gemeinderäte eingehend und befürworteten dabei das einheitliche Vorgehen mit den umliegenden Gemeinden. Einstimmig beschlossen sie, die gesplittete Abwassergebühr und die Gebührengestaltung für das Niederschlagswasser wie vom Gemeindetag vorgeschlagen einzuführen. Auch der gemeinsamen Vergabe der Leistung mit mehreren Gemeinden an ein Fachbüro gab der Gemeinderat seine Zustimmung. Am Ende des Verfahrens soll die Verwaltung die Gebührenkalkulation und die Änderung der Abwassersatzung vorbereiten. Ein Beschluss über die endgültige Gebührenfestlegung wird, so der Hinweis des Bürgermeisters, erst im nächsten Jahr nach Abschluss des Verfahrens möglich sein.