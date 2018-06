Die Fasnet zieht endgültig in Sig’dorf ein

Der Narrenbaum steht, die Fasnet hat endgültig begonnen. Die Narren in Sigmaringendorf haben am Schmotzigen Bürgermeister Alois Henne zum letzten Mal den Rathausschlüssel abgenommen. Da Henne nur noch wenige Tage im Amt ist, schienen es die Narren deshalb umso mehr zu genießen, dem Schultes symbolisch seine Macht zu entreißen und ihn unter die Narren einreihen zu lassen.

Narren werden erwartet

Doch bevor es soweit war, marschierten die Zunftmitglieder zu Kinderhaus und Schule, um die kleinen Narren zu befreien. Musikkapelle, Ledige, Strohmannzunft und Donauhexen wurden bereits ungeduldig dort erwartet. Mit Schunkelliedern und lautstarkem Gesang brachten die Narren die passende Stimmung in die Einrichtungen und nahmen die Kinder mit in Richtung Rathaus. Vor dem Rathaus, nachdem die lauten „Schultes-raus“-Rufe endlich erfolgreich waren, stand der Bürgermeister zunächst am Fenstersims im ersten Stockwerk und warf seinen „Schultes“-Koffer energisch zum Fenster hinaus. Dann begab er sich nach draußen, mischte sich unter die Menge der Narren und trug, dicht bedrängt auf der Rathaustreppe, seine gereimten Sätze vor. „Will nix me sea und nix meh höra, dem Rothaus schnell da Rücka kehra. Es ka mir älles g´schtohla bleiba, i gang jetzt mit zom Narratreiba“. Natürlich durfte eine Anspielung auf die wenigen Bewerber auf sein Amt nicht fehlen: „Ihr wollet alle mi jetzt beeraba, dann hättet ich euch halt oinfach beworba!“ Und dann hatten es die Narren endgültig geschafft und der Bürgermeister gab auf: „Für immer such I jetzt das Weite, als euer Alois der Zweite“. Als der Zug mit allen nun eingesammelten großen und kleinen Narren die ersten Schunkelrunden absolviert hatten, begann für die Ledigen ein hartes schweißtreibendes Stück Arbeit mit der Aufstellung des Narrenbaumes vor der Donau-Lauchert-Halle. Natürlich wurde dieses Jahr wieder in der Scheune der Familie Päffle ein junger Mann in Stroh eingebunden. Ein sogenanntes Unterhäs, bestehend aus Sackleinwand, an der eine Strohschicht befestigt war, wurde ihn an die Beine gebunden. Darüber wurden Büschel aus Roggenstrohhalme mit Schnüren festgemacht, die die Mädchen reichten. Dann kam der Rumpf dran, und schließlich der Kopf und die Arme.