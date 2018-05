Beim Zweirad-Oldtimertreffen in Sigmaringendorf haben am Sonntag rund 250 Interessierte die ausgestellten Schätze und Raritäten unter die Lupe genommen. Bei deutlich besserem Wetter als angesagt wurde viel über die alten Roller und Motorräder gefachsimpelt, rund 70 Maschinen waren im Hof von Familie Pfäffle ausgestellt. „Außerdem wurden wieder viele Kontakte ausgetauscht und die Netzwerke erweitert“, sagt Rolf Pfäffle von der Zweirad-Oldtimer-Interessengemeinschaft Sigmaringendorf (ZIG-Dorf), die das Treffen bereits zum sechsten Mal ausgerichtet hat. Er war mit der Frequenz auf dem kleinen Fest zufrieden. „Es gibt sogar zwei Interessierte, die vielleicht bei uns mitmachen wollen.“ Insgesamt tummeln sich in der ZIG-Dorf derzeit 24 Gleichgesinnte, die die Liebe zu den älteren Semestern unter den Zweirädern eint.

Rolf Pfäffle allein besitzt fünf alte Motorräder, insgesamt bringen es die Mitstreiter auf rund 50, schätzt er. Im Sommer unternehmen sie regelmäßig gemeinsame Ausfahrten, bei denen ganz klar die Entschleunigung im Mittelpunkt steht: „Die Reisegeschwindigkeit beträgt vielleicht 50 oder 60 Kilometer pro Stunde“, sagt Pfäffle. „Aber genau das macht es auch aus.“

In seiner Werkstatt steht momentan eine Horex „Regina“ auf der Hebebühne, Baujahr 1952. Selbst ein Laie kann erkennen, dass bei der Maschine einiges im Argen liegt: „200 Stunden werde ich brauchen, um sie zu restaurieren.“ Wenn es so weit ist, wird die Maschine auf dem Markt rund 10 000 Euro wert sein, unrestauriert zwischen 2500 und 3000 Euro. Ein lukratives Hobby also? „Ja und nein“, sagt Pfäffle. Ein bisschen blute ihm auch immer das Herz, wenn er sich von einem der Motorräder trennen müsse. „Für einen Roller hatte ich heute schon mehrere Anfragen, aber ich tue mich mit dem Verkaufen noch ein bisschen schwer.“

Rolf Pfäffles Bruder Frank ist ebenfalls in der Interessengemeinschaft aktiv. Er berichtet, dass die Mitglieder trotz aller Nostalgie eigentlich alle auch moderne Maschinen fahren – für weitere Strecken, im Urlaub. Zugleich stehe einem restaurierten Motorrad wie der „Regina“ aber auch noch ein langes Leben bevor: „Die wird nochmal so alt wie sie jetzt ist“, sagt Frank Pfäffle. „Sie wird ja auch nicht mehr so viel gefahren.“