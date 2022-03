Deutsche Bahn erneuert Eisenbahnbrücke in Sigmaringendorf

Die Deutsche Bahn (DB) macht die Eisenbahninfrastruktur fit für die Zukunft und investiert kräftig in das „Neue Netz für Deutschland“, heißt es in einer Pressemitteilung. In Sigmaringendorf erneuert die Bahn die südliche Eisenbahnbrücke über die Lauchert. Dafür investiert die DB rund sechs Millionen Euro.

Die Arbeiten starten am 2. Mai. Dann entsteht auf der Baustelleneinrichtungsfläche am Ringelnatzweg ein Montagegerüst für den Stabbogenüberbau. Die Bahn fügt die im Werk vorgefertigten Stahlteile des Überbaus auf der Baustelleneinrichtungsfläche zusammen. Im Anschluss werden die alten Widerlager zurückgebaut und die Widerlager der neuen Brücke errichtet. Diese werden den Stabbogenüberbau tragen. Ein 72 Meter hoher Raupenkran hebt den rund 46 Meter langen und über 250 Tonnen schweren neuen Brückenüberbau ein. Es folgen Restarbeiten bis November, heißt es in der Mitteilung weiter.

Ab Mai gibt es deshalb vereinzelt Sperrungen des Fuß- und Radweges entlang der Lauchert und des nahegelegenen Abenteuerspielplatzes. Zwischen Samstag, 27. August, 0.40 Uhr und Montag, 5. September, 4.30 Uhr ist die Strecke zwischen Mengen und Sigmaringen gesperrt. Es fahren Busse für die Fahrgäste.

Die Arbeiten an der Brücke finden in dieser Zeit auch nachts statt. Die Deutsche Bahn bittet die Anwohner und Anwohnerinnen um Verständnis.