Der SC Sigmaringendorf/Laucherthal hat große Ziele

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dem „Freitag den 13.“ trotzend führte der Verein seine Mitgliederversammlung, im Foyer der Donau-Lauchert-Halle, durch. Der Vorstandssprecher, Rolf Münzer, konnte in der gut besetzten Räumlichkeit nicht nur die Mitglieder und alle vier Ehrenmitglieder, sondern auch BM Philip Schwaiger, die Vertreter des Turngau Hohenzollern, Präsident Josef Baumgärtner und Vizepräsident Waltraud Manter sowie Gunter Bohnenberger vom Württembergischen Radsportverband (WRSV) als Gäste begrüßen, die in ihren Grußworten dem SC seinen hohen Stellenwert in der Gemeinde und den Verbänden bescheinigten. Nach dem Totengedenken trug R. Münzer den Bericht des Vorstandsteams über das Geschäftsjahr 2021 vor. Ständig ändernde Coronaregeln und Hygienevorschriften, das Betreiben einer Teststation, das Helferfest, die Mitgliederversammlung 2021 und die Wiederaufnahme des Sportbetriebs hob er hervor. Danach berichtete Marion Rebholz über die Mitgliederzahlen und den den Sportbetrieb. Die Zahl der Mitglieder erhöhte sich auf, Stand 31. Dezember 2021, insgesamt 741 Mitglieder (+ 24). Der Sportbetrieb wird in 30 Kinder-, Jugend- und Erwachsenengruppen durchgeführt. Acht Kursangebote runden das Programm ab. Neu ist das, in die bestehende TT-gruppe um Reinhard Katzmann integrierte, „Ping Pong Parkinson Angebot“, für Personen die an dieser Erkrankung leiden und als neuer Kurs startete „Beckenbodentraining für Männer“. Der Bereich Trainerfortbildungen wird im Verein großgeschrieben und durchweg durch den Verein finanziert. An insgesamt 21 Kursen zur Lizenzverlängerung beziehungsweise -erwerb haben Übungsleiter/*innen teilgenommen, außerdem haben 25 Übungsleiter/*innen aus dem Kinder- und Jugendbereich zum Thema Gewaltprävention eine Schulung absolviert. Aufmerksam folgten dann die Zuhörer den Ausführungen zum Kassenbericht um am Ende feststellen zu können, dass der Verein auch finanziell gut aufgestellt ist. So waren der Bericht der Kassenprüfer und die Entlastung des Kassierers und der Vorstandschaft durch Herr Schwaiger lediglich noch eine Formsache. Beim Blick auf die Terminvorschau, moderiert von Anne Neumann, konnten sich die Anwesenden ein Bild über die anstehenden Events des Vereins machen. Mit den Ausführungen zum Vorhaben „Bau einer Pumptrackbahn und eines Barfußpfades“ und der Vorstellung der Ausstatter Vereinbarung mit den Firmen Jako und Racket & More endete die Versammlung.