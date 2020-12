Im Alter von 92 Jahren ist nach wenigen Tagen Krankheit Landwirt Hugo Häberle gestorben. Er war der letzte „Rossbauer“ in der Gemeinde und ein Dorfer Urgestein, ein ruhiger und bescheidener Mitbürger.

Am 2. Mai 1928 im elterlichen Bauernhof an der Einmündung der Krauchenwieser Straße in die Hauptstraße geboren, wuchs Hugo Häberle zusammen mit zwei Brüdern auf. Schon früh wurde klar, dass er und nicht sein älterer Bruder Josef den Hof übernehmen würde. Mit viel Fleiß und Schaffenskraft bewirtschaftete er über Jahrzehnte hinweg das stattliche Anwesen. Am 23. Oktober 1953 heiratete er Fanny Kugler, mit der er vor zwei Jahren noch das seltene Fest der Eisernen Hochzeit feiern konnte. Zwei Töchtern, einem Sohn, acht Enkeln und sieben Urenkeln war er ein liebevoller Vater, Großvater und Urgroßvater. Seine besondere Liebe gehörte den Pferden. Jahrzehntelang, bis Ende der 1990er-Jahre, gehörte er mit seinen beiden „Braunen“ zum Ortsbild. Mit seinen Zugtieren, die er mit großem Sachverstand pflegte, betrieb er zusammen mit seiner Frau seine Landwirtschaft und war bis über sein 70. Lebensjahr hinaus täglich im Einsatz im Wald. Vornehmlich im Gemeindewald und in den fürstlich-hohenzollerischen Wäldern war er dabei, das geschlagene Langholz aus dem Wald zu ziehen und am Wegrand aufzustapeln. Die Tiere bei dieser schweren Arbeit zu leiten, war eine hohe Kunst, die viel Geschicklichkeit, Erfahrung und Kraft verlangte. Damit leistete er einen wertvollen Dienst bei der Schonung des Waldes.

Aus gesundheitlichen Gründen musste er sich im Jahr 2000 von seiner Arbeit und seinen beiden Helfern trennen. Den landwirtschaftlichen Betrieb hatte sein Sohn Manfred bereits in den 90er-Jahren zum Greuthof verlegt, 2014 wurden die Ställe und die große Scheune beim Hof an die Gemeinde verkauft und zugunsten von Parkplätzen in der Ortsmitte abgerissen. Bis vor wenigen Wochen fuhr Häberle täglich mit dem Auto zur Hofstelle und informierte sich über den Fortgang des großen bäuerlichen Betriebes.