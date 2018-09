Karten für die Revivalparty am Samstag, 3. November, gibt es im Vorverkauf in der Bäckerei Rebholz in Sigmaringendorf, in Feineigles Hosalada in Bingen, in der Bäckerei Müller in Inneringen und bei Elektro Buck in Mengen. Sie kosten fünf Euro, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Bis 24 Uhr Einlass nur für Gäste ab 30 Jahren. Schon jetzt steht außerdem der Termin für die dritte Revivalparty statt: Samstag, 2. November 2019.