Der frauenlose Rat setzt den Dorfern gewaltig zu

Sigmaringendorf - Was den Ablauf des Bürgerballs angeht, setzt die Ledigengesellschaft Sigmaringendorf auf bewährte Tradition. Aber die Inhalte ändern sich entsprechend der großen und kleinen Affären im Dorf, und daher stand beim diesjährigen Ball eindeutig ein Thema im Zentrum. Der Büttel, bewährt Mario Schloppschnatt, das Ledigentheater, vom Publikum am neugierigsten erwartet, vor allem weil in diesem Jahr unter neuer Regie (ganz hervorragend: Axel Storkenmaier), und auch die „Asbach-Cola Production“ der Ledigen selbst, waren sich einig: Das große Thema ist der frauenlose Gemeinderat.

Passend dazu zog bei der Begrüßungsrede des Präse Timo Degler, unter dem Jubel des Publikums, der Gemeinderat als Frauen verkleidet ein. Selbst Bürgermeister Philip Schwaiger machte diesen Spaß mit. Damit war die Stimmung im Saal gesichert.

Das Dorf hat also ein Frauenproblem. Trauert es mit Schwaiger den beiden „alten“ Gemeinderätinnen nach: Sonja, der es egal war, wer unter ihr Bürgermeister war und Christel, die dafür sorgte, dass der Sekt, den Getränke Müller im Abo brachte, vertilgt wird? Jetzt steht er im Rathaus rum und die Ledigen müssen ran. Aber wie in den Jahren vorher decken sie mit ihrem von Julia Gobs geschnittenen Film auch auf: Warum sind keine Frauen im Rat? Gibt es keine Frauen im Dorf? Eventuell ausgewandert? Haben nur die Männer gewählt?

Aber vielleicht fürchten die Damen ja auch nur die Dorfer Machos, die sich outen, als es um die mangelnden Parkplätze beim Norma geht. Was ist zu machen? Frauenquote, Frauenliste? Oder sollen sich einige der Herren des Gemeinderats opfern und einer Geschlechtsumwandlung unterziehen? Das „Team im Ringelnatzweg“ erklärt sich in der Lage und ist bereit.

Vielleicht muss eine Greta Thunberg helfen, die per Schiff über Rhein, Main-Donau-Kanal bis nach Sigmaringenorf schippert.

Denn das Frauenproblem ist nicht der einzige „Skandal im Dorf“. Es kriselt allenthalben. Der Tennisclub ist eingegangen. Aber dafür bekommen wir einen kleinen Europa-Park vielleicht mit Anbindung an die Badische Bahn. Die Bäckereien „sterben“ und beim Männergesang wird es kritisch. Bei der chaotischen Erschließung des Laizer Öschle II fällt Gottseidank ein Dorfer Centralpark ab.

Das Ledigentheater mit Niklas Bauer, Dominik Halmer, Annika Holderried und Susan Rebholz bringt es zur Sprache und auch in musikalische Form. Im Penisola, mit einem typischen „Fiore“! (entsprechend trocken: Massimiliano Danner).

Es sind immer wieder dieselben, die den Schaden haben und für den Spott nicht zu sorgen brauchen. Allen voran die Ledigen selbst, die einen Spieleabend veranstalten, bei denen niemand die Anleitung kennt. Die nach Schussenried zum Oktoberfest fahren und auf der Heimfahrt in Biberach und Meckenbeuren, nur nicht im Dorf landen.

Aber es müssen auf jeden Fall die Tänze erwähnt werden, die das Programm auflockern und es zu einem gelungenen Ganzen machen. Die Gardemädchen, strahlend, mitreißend und turnerisch: erste Sahne. Ihr Showtanz zusammen mit den Ledigen, die „Asbach-Cola“ Airline in Aktion. Absturz, auch im übertragenen Sinne vorprogrammiert. Der Ledigentanz, der nach Asien führt: Mit Sumoringern Ninja Kämpfern und trippelnden Geishas. Geduldig einstudiert von Linda Herzog und Sarah Rebholz. Auch der Ausstattung, nicht nur den Tänzen, sieht man an, wie aufwändig sie ist. Kosten und Mühen sind nicht gescheut worden.

Nicht zu vergessen die beiden feinen Moderatoren Julian Maier und Fabio Wild. Vielbeschäftigt wie alle Ledigen, während, vor und nach der Veranstaltung, auf und hinter der Bühne. Das Bühnenbild von Claus Müller, das das Motto „Love, Peace und Harmony, die Dorfer Fasnet vergisst man nie“ exakt einfängt. Die Technik mit Simon Rebholz, Dominik Hadasch und Roman Beiter. Und letztendlich, was aber überhaupt keine Wertung sein soll, die Dorfer Musik unter Thomas Schäuble, die nach der Sitzung erst richtig „arbeiten“ durfte.