Cordula Zwick im Gemeindeteam Sigmaringendorf verabschiedet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Den Auferstehungsgottesdienst am Ostermontag, in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Sigmaringendorf, zelebrierte Pater Stefan Havlik und deutete in seiner Predigt den Osterglauben früher und heute. „Brannte uns nicht das Herz“, diese Aussage der Jünger beim Emausgang stellte er in den Mittelpunkt seiner Ansprache. Am Ende des Festgottesdienstes stand Gemeindereferentin Regina Schmucker als Vertreterin des Gemeindeteams am Ambor, um die bisherige Sprecherin des Teams Cordula Zwick mit herzlichen Worten des Dankes zu verabschieden, die sich über die Jahre im Team oder früher als Pfarrgemeinderätin mit viel Herzblut für die Pfarrgemeinde eingebracht hat. Sie bleibt der Pfarrgemeinde aber als Wortgottesdienstleiterin weiterhin erhalten. Regina Schmucker erwähnte besonders die kreativen Momente bei den geistlichen Impulsen vor den Sitzungen, sodass im Team nicht nur „geschafft“ wurde. Mit einem kleinen Blumengebinde und einem Gutschein übergab sie ein Zeichen des Dankes. Gleichzeitig stellte sie den neuen Sprecher Dominique Halmer vor und übergab ihm symbolisch einen Pilgerstab und etwas Wegzehrung auf seinem sicher nicht immer einfachen Weg an der Spitzer des Gemeindeteams und der Dorfer Pfarrgemeinde. Dominique Halmer schloss sich diesen Worten des Dankes an Cordula Zwick an und bedankte sich für das Vertrauen, in die Fußstapfen von ihr treten zu dürfen. Er rief die Gottesdienstbesucher dazu auf, auch weiterhin tatkräftig die ganze Pfarrgemeinde, auch bei den Meldungen zu den vermehrten Kirchenaustritten, zu unterstützen, um so eine lebendige Kirche vor Ort zu sein. Sie soll für viele weiterhin Heimat sein, von der sie Kraft für die nicht immer einfache Zukunft und den Alltag schöpfen können.