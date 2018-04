Zahlreiche Mitglieder sind der Einladung zur turnusmäßigen Hauptversammlung des sozialen Fördervereins Sigmaringendorf-Laucherthal in das Gemeindehaus der katholischen Kirche gefolgt. Der scheidende Vorsitzende, Heinz Karow, hatte sich aufgrund eines bevorstehenden Wohnortwechsels nicht mehr zur Wahl gestellt. Neue Vorsitzende ist Claudia Fotiou. Karow bedankte sich für das ihm in den letzten 16 Jahren entgegengebrachte Vertrauen in seine Arbeit als Vorsitzender.

„Der Verein blickt auf vier erfolgreiche Jahr zurück und kann erfreulicherweise auf steigende Mitgliederzahlen schauen“ berichtete Karow. Das Vereinsgeschehen umfasst die Pflege der Gemeinschaft, halbjährlich stattfindende Begegnungsnachmittage mit unterschiedlichen Vorträgen, Besucherdienste und Nachbarschaftshilfe. Weitere Angebote sind vierzehntägig Nachmittagsgestaltungen im Haus Löwen, Begleitung dementer Personen oder die finanzielle Unterstützung in der Pflege. Eine wichtige Aufgabe in der Zukunft werde es sein, jüngere Mitglieder zu werben, betonte Karow. Durch die Vernetzung mit dem Pflegenetzwerk des Landratsamtes, der Diözese Freiburg und dem Runden Tisch des Caritas ergibt sich eine Fülle an Informationen, die an die Mitglieder weitergeben werden können. Sein Fazit: „Der Verein erfüllt den gegebenen Auftrag, es gelingt ein kleiner Anstieg der Mitglieder, es besteht eine solide finanzielle Basis und durch die Leistung und Betreuungsangebote haben wir einen hohen Stellenwert in der Gemeinde.“

Kassier Rolf Häberle stellte Einnahmen und Ausgaben der letzten zwei Jahre gegenüber und musste für beide Jahre ein leichtes Defizit vermelden. Die beiden Kassenprüfer Hans-Peter Stumpp und Paul Speh konnte ihm eine einwandfreie, lückenlose Vorlage der Belege bescheinigen. „Es wurden große Summen bewegt, eine Unzahl von Buchungen vorgenommen“, erläuterte Stumpp. Diese Aufgabe habe er verantwortungsvoll und sorgfältig erledigt und bat die Versammlung um Entlastung, die einstimmig erfolgte. Zum Punkt Aussprache regte ein Mitglied eine Beitragserhöhung an. Karow befürchtete durch diese Maßnahme eine eventuelle Mitgliederabschreckung, aber er sei sich sicher, dass der neue Vorstand diese Anregung aufnehme. Auf jeden Fall wolle man einem „Sinkflug der Finanzen“ entgegentreten und nicht unter eine bestimmte Grenze gehen.

Satzung wird geändert

Im weiteren Verlauf stand eine Satzungsergänzung auf dem Plan. Der Verein wurde auf eine Lücke aufmerksam gemacht, da sonst die Gemeinnützigkeit verloren ginge. Durch den einstimmigen Beschluss ist es nun möglich, dass „die einzelne Mitglieder des Vorstands für ihre Tätigkeit honoriert werden können“.

Nach den Wahlen (siehe Kasten) dankte Claudia Fotiou für das ihr entgegenbrachte Vertrauen. Sie nehme ein schweres Erbe an, aber das „super Vorstandskollegium“ mache ihr die Aufgabe leichter. Sie gab einen kurzen Ausblick auf die kommende Planung. Unter anderem sei angedacht, einen Mittagstisch für Menschen, die alleine Leben, zu schaffen. Auch sei man stets auf der Suche nach Helfern, die sich in der Nachbarschaftshilfe einbringen. Sie bedankte sich vor allem beim scheidenden Vorstand Heinz Karow für das „Herzblut“, das er in 16 Jahren Vereinsarbeit eingebracht habe. Den Dankesworten an Heinz Karow schloss sich Pastoralreferent Holl von Seiten der Kirchengemeinde an. „Das große Engagement war ein Segen für die Menschen im Dorf. Ihre Freude am Dienst war ansteckend und sie standen hinter ihrer Aufgabe. Das ist vorbildlich gelebt Ökonomie“. Auch Waltraud Baur, die seit 2005 die Besuchsdienste koordinierte, und Gertrud Hoffmann, die dem Ausschuss angehörte, wurden in diesem Rahmen mit großem Dank und einem Blumenstrauß für ihre geleistete Arbeit verabschiedet. Für die Koordinierung der Besuchsdienste konnte Hildegard Bregenzer gewonnen werden. Bevor Claudia Fotiou die Sitzung beendete, ergriff Bürgermeister Philip Schwaiger kurz das Wort. Er sehe den Verein als wichtiger Impulsgeber und präge das Gemeindeleben mit. „Man spürt die Gemeinschaft, die gelebt wird“.

Info: Drei Mitglieder des Vorstandes, Claudia Fotiou, Marion Hahn und Wolfgang Holl, wurden durch die katholische und evangelische Kirchengemeinden bestimmt sowie vier Mitglieder in der Hauptversammlung gewählt. In einstimmiger Wahl wurden Marianne Ehm, Rolf Häberle, Alois Henne und Christel Metzger in den Vorstand gewählt. Aus den Gewählten wurden einstimmig zum neuen Vorstand Claudia Fotiou, Stellvertreter Alois Henne, Kassier Häberle, Schriftführerin Ehm, Beisitzer Metzger gewählt. Kassenprüfer bleiben Hans-Peter Stumpp und Paul Speh. (bea)