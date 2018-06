Christen dreier Konfessionen beten gemeinsam

In einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Sigmaringendorf haben katholische, evangelische und freikirchliche Christen sich der Frage des Paulus gestellt, die er an die Gemeinde in Korinth gerichtet hat: „Ist denn Christus zerteilt?“ Geleitet wurde der gut besuchte Gottesdienst von Pfarrer Fatz, Codekan Knoch und Pastor Reiser.

Ein Team aus allen drei Gemeinden hatte zusammen mit den Geistlichen den Gottesdienst vorbereitet und dabei Materialien verwendet, die in diesem Jahr von einer Gruppe kanadischer Christen erarbeitet wurden. Neben den eindringlichen Texten beeindruckten drei Wege, die mit symbolischen Gaben auf den Stufen des Altarraums gestaltet waren und die Schwerpunkte der jeweiligen Gemeinschaft verdeutlichten. Alle drei Wege, ob katholisch, evangelisch oder freikirchlich, hatten Wurzel und Ziel letztlich im Mittelpunkt des gemeinsamen Glaubens, in Jesus Christus.

Der Posaunenchor der evangelischen Kirche Sigmaringen unter Leitung von Ulrike Stoll umrahmte die Feier mit festlicher Musik und begleitete die gemeinsam gesungenen Lieder. In seiner Predigt ermutigte Pastor Reiser die Gottesdienstbesucher mit den Worten des Paulus: „Lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest.“

Nach dem gemeinsam gebeteten Glaubensbekenntnis stellten Frauen aus den drei Gemeinden jeweils die wesentlichen Aussagen ihrer Gemeinschaft vor, betonten aber auch, was sie an den anderen Gemeinschaften besonders achten und schätzen.