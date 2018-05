Bushaltestelle kommt auf den Prüfstand

Wenn es nach der Verwaltung im Sigmaringendorfer Rathaus geht, wird die Bushaltestelle „Laucherthal-Westtor“ in Fahrtrichtung Hitzkofen an ihrem derzeitigen Standort aufgegeben. „Uns schwebt vor, sie etwa 100 Meter nach vorne ins Ortsinnere zu verlegen“, sagt Bürgermeister Philip Schwaiger. Die Haltestelle stehe voraussichtlich auf der Tagesordnung der nächsten Verkehrsschau.

In der vergangenen Gemeinderatssitzung hatte Philipp Lang die Haltestelle angesprochen und als äußerst problematisch beschrieben. „Da stehen die Kinder mehr oder weniger direkt auf der Straße, und die Autos und Lastwagen brettern nur so vorbei“, sagte er. Die Bushaltestelle sei überhaupt nicht befestigt, und die Kinder trauten sich nicht, ein paar Schritte die Böschung hinunter zu gehen und dort zu warten. „Sie haben wahrscheinlich Angst, dass sie dann vom Busfahrer übersehen werden.“

Grundschüler steigen dort nur aus

Stark frequentiert ist die Haltestelle am Ortsausgang von Laucherthal nicht. Laut Roland Gross, Omnibusbetriebsleiter bei der HZL in Gammertingen, steigen an dieser Haltestelle morgens schwerpunktmäßig drei Schüler ein. „Sie fahren mit der Linie 2 über Bingen nach Sigmaringen in die Schule“, sagt er. „Über den ganzen Tag verteilt sind es circa sechs Fahrgäste.“ Die Grundschüler, die die Donau-Lauchert-Schule in Sigmaringendorf besuchen, steigen an der Haltestelle lediglich aus.

Die Verwaltung hat das Thema jetzt aufgegriffen und die Haltestelle wie Philipp Lang als problematisch eingestuft. „Aus unserer Sicht spricht nichts dagegen, sie zu verlegen“, sagt Bürgermeister Philip Schwaiger. An einem anderen Standort sei dann gegebenenfalls auch Platz für ein Wartehäuschen mit Sitzgelegenheit, was im Vergleich zum derzeitigen Zustand eine klare Verbesserung bedeuten würde. Außer einem Schild an der Haltestelle gibt es dort sonst nichts.

An den regelmäßig stattfindenden Verkehrsschauen nehmen stets Vertreter von Polizei, Landratsamt, Straßenmeisterei und Gemeinde teil – meistens Hauptamtsleiterin Eva-Maria Will, beim nächsten Mal wahrscheinlich auch der Bürgermeister. Den Termin und die Themen legt das Landratsamt fest, die Gemeinde macht die entsprechenden Vorschläge. Wann die nächste Verkehrsschau stattfindet, steht noch nicht fest. Ebenso ist offen, was die Verkehrsexperten dann zu den Plänen sagen.