Am Samstag hat ein Mann im Kaufland in der Gammertinger Straße in Hechingen einen Geldbeutel abgegeben, in dem mehrere tausend Euro steckten.

Gegen 19.20 Uhr teilte eine Kaufland-Mitarbeiterin den Sachverhalt der Polizei mit, weil sich die Besitzerin des Portemonnaies bis dahin noch nicht gemeldet hatte. Sie war auch telefonisch nicht erreichbar.

Ein männlicher Kunde hatte die Geldbörse an der Information abgegeben. Wann und wo genau der Mann den Geldbeutel gefunden hat, ist unbekannt.