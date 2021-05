Besucher verlassen die Kirche mit Zuversicht

Meditativer Lichtblick in Zeiten des Lockdowns: Nach Evangelium, Predigt, traditionellen Mariengesängen und Gebeten haben Cordula Zwick, geistliche Leiterin der katholischen Frauengemeinschaft (KFD) Sigmaringendorf-Laucherthal und ihr Team die Besucher der Maiandacht in der gut besuchten Kirche St. Peter und Paul in Sigmaringendorf in eine innige Marienmeditation entführt – zusätzlich untermalt von wunderbaren Melodien.

„Beseelt von der Meditation durfte jeder als Sinnbild für seine persönliche Fürbitte, die er vor Maria brachte, beziehungsweise für seinen Wunsch an das Leben, eine der wunderschönen Rosen vor dem Altar mitnehmen“, schreibt die Frauengemeinschaft in einer Mitteilung. Die Besucher hätten die Kirche mit mehr Zuversicht verlassen.

Als nächste Veranstaltung der Frauengemeinschaft steht Mitte Juni der kleine Pilgerweg auf dem Programm. Mitte Juli folgt das 100-jährige Bestehen der KFD Sigmaringendorf-Laucherthal, das – soweit erlaubt – in größerem Rahmen stattfinden soll.