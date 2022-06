Beim Patrozinium mit Pfarrfest begegnen sich Jung und Alt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren feierte die Gemeinde St. Peter und Paul in Sigmaringendorf ihr Patrozinium mit Pfarrfest. Der festliche Gottesdienst wurde durch den Kirchenchor musikalisch gestaltet und von Pater Stefan zelebriert. In seiner Festpredigt stellte er die Charaktere von Petrus und Paulus einander gegenüber. Petrus, der eher Traditionalistische und Paulus, der Aufgeschlossenere und Reformer.

Dominique Halmer, als Sprecher des Gemeindeteams, lud alle Gottesdienstbesucher ganz herzlich in den nahen Pfarrgarten zum traditionellen Pfarrfest, immer am letzten Wochenende im Juni, ein. Bei herrlichstem Festwetter nahmen viele diese Einladung in gemütlicher Atmosphäre zum Mittagessen an. Das Gemeindeteam, mit Helfern aus der Pfarrgemeinde, hatte alles gut vorbereitet, sodass in kurzer Zeit an die 180 Essen ausgegeben werden konnten. Unter zahlreichen Schirmen und im von der KJG aufgebauten Zelt, fand man schnell ein schattiges Plätzchen. Dort konnte man auch, das durch die Minis ausgeteilte Fotopuzzle zusammensetzen und so auch schnell ins Gespräch kommen. Überhaupt war dieses Pfarrfest geprägt vom tollen Miteinander zwischen Jung und Alt.

Die Minis hatten in eigener Regie eine Tombola mit 200 Losen und 50 Gewinnen organisiert und schnell unter die Leute gebracht. Der Vorbau der Gartenhütte diente als Preisaufbau und freudig händigten sie die Preise an die Gewinner aus. Als zweites Highlight wurde die aktuelle Krabbelgruppe, unter Verantwortung von Theresa Müller, mit den vielen Familien und Kindern im Pfarrgarten wahrgenommen, die sich wöchentlich im Gemeindehaus mit ihren Kindern treffen. Eine Spielstraße mit einer Kugelbahn und Dosenwerfen, sowie gemeinsame Spiele mit einem kleineren Fallschirm, kamen besonders gut an. Es war eine Freude, den Kleinen zuzusehen.

Ukrainische Familien hatten Kuchen und Zopfbrot zum anschließendem Kaffee beigesteuert. Trotz aller Festivitäten in der Umgebung war das Pfarrfest bestens besucht. Dominique Halmer bedankte sich bei allen Mitwirkenden, und besonders beim Küchenteam um Christel Metzger, bei den Minis und bei der Krabbelgruppe. „Wir werden auch in den kommenden Jahren unsere Dorfer Traditionen in der Kirche hochhalten und so unseren Beitrag zum Gelingen der Kirchenentwicklung 2030 beitragen.“ Er schaue mit dem Gemeindeteam trotz allem zuversichtlich in die Zukunft.