Beim „Kaffeekränzle“ endet das Allgäu erst in Sig’dorf

Beim traditionellen „Kaffekränzle“ der katholischen Frauengemeinschaft haben die Frauen sich mit der Pflege im Jahr 2050 und mit Kühen im Allgäu beschäftigt – alles natürlich passend zur lustigen Jahreszeit.

Die katholischen Frauengemeinschaft (kfd) hat mit ihrem traditionellen „Kaffeekränzle“ in Sigmaringendorf die Fasnet gefeiert. Die Akteurinnen Anni Bayer, Gildis Bregenzer, Vroni Haas, Ingrid Häberle, Gerlinde Ernst, Bea Speker und Sigid Speh hatten unter Anleitung von Christel Metzger wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und durften am Ende einen kräftigen Applaus entgegennehmen.

Bevor Ingrid Häberle in Vertretung der erkrankten Vorsitzenden Christel Metzger das Publikum im rappelvollen Pfarrgemeindesaal begrüßte, stimmte „seine Königliche Hoheit am Akkordeon“, Ottmar, die zahlreichen Besucher mit dem Laucherthaler-Narrenlied auf den unterhaltsamen Mittag ein. Mit dabei waren unter anderem Frauengemeinschaften aus Straßberg und Bingen/Hitzkofen, die seit Jahren zu den treuen Gästen des Kaffeekränzles gehören.

Drei Stunden Programm

Erstmals führte Hildegard Bregenzer als Moderatorin drei Stunden gekonnt durch das Programm. Die Kombination von Prosa mit Überleitungen zur Ansage in Versform und ein paar spielerischen Hinweisen kamen bestens an. Beim Begrüßungslied der Akteurinnen behaupteten die „großen, kleinen, dünnen und auch kugelrunden Frauen“, heute die Hosen an zu haben. Diese Hosen zeigten sie graziös auf dem Laufsteg und mit besonderem Outfit.

Im ersten Sketch machte Gildis Bregenzer die Gemeindeverwaltung darauf aufmerksam, wie man durch eine moderne Toilettenanlage mit einer geschäftstüchtigen und penetranten Toilettenfrau viel Geld verdienen kann. Der Besucher Jakob, gespielt von Ingrid Häberle, wurde so lange aufgehalten, bis alles zu spät war und er in die Hosen gemacht hatte. Das Hallo darüber war groß und der Beifall stürmisch.

Im Wirtshaus erklärte dann der Karle seinen beiden Saufkumpanen von der vorherigen Nacht, wie einer in feucht-fröhlicher Runde den Mond gekauft hatte. Gekonnt vorgetragen von Gerlinde Ernst, Anni Bayer und Sigi Speh.

Einen großen Lacherfolg erzielten die folgsamen und etwas knitzeligen älteren Herrschaften mit der Darstellung der Pflege im Jahre 2050. Unter den strengen Augen ihrer Pflegerin, gespielt von Sigi Speh, wurde gewaschen, Zähne geputzt und sogar ein Gute-Nacht-Küsschen verteilt. Ein großes Plus waren die nicht vorehrsehbaren Pointen der Spielerinnen, die zur Höchstform aufliefen und sich selber dabei auf die Schippe nahmen.

Ein Täuschungsspiel für die Augen zauberten die jungen Frauen der Kleiderkiste mit ihrer Tanzeinlage „Black and White“ auf die Bühne. Die überraschende Wirkung ergab sich durch die Kostümierung: Jede Tänzerin war auf einer Körperseite in schwarz, auf der anderen in weiß gekleidet. Durch den Wechsel der Beine ergab dies ein verwirrendes Spiel für die Zuschauer.

Pfarrer und Nonne auf Bergtour

Einen lustigen Sketch führten Sigi Speh und Vroni Haas auf, die sich als Pfarrer und Nonne auf Bergtour ausgaben. Wobei die Nonne ihren Pfarrer nicht dazu bewegen konnte, mit ihr unter eine Decke zu kriechen.

Als gelungener Abschluss und Höhepunkt des Nachmittags bevölkerten die Frauen als eine Horde weiß-schwarzer Kühe die Bühne, sodass der Zuschauer meinen konnte, das Allgäu ende erst in Sigmaringendorf.

Beim anschließenden Kuh-Tanz erfreuten die witzige Choreographie und die freie und locker-leichte Darbietung zu dem passenden Hintergrundbild der Almen. Das Publikum klatsche sofort mit und verlangte eine Zugabe, die auch gerne gewährt wurde.