Die weitere Vorgehensweise beim geplanten Neubau des Sigmaringendorfer Bauhofs hat am Montagabend im Gemeinderat für eine lange Diskussion gesorgt. Architekt Jörg Nägele hatte sechs verschiedene Varianten des Entwurfs durchgerechnet, für den sich der Rat in seiner Sitzung im März entschieden hatte: Stahlbauweise, Holzbauweise und Massivbauweise, jeweils in den Varianten mit Pultdach oder Flachdach. In der Sitzung wurde allerdings deutlich, dass einige Räte noch Klärungsbedarf haben. Außerdem drang durch, dass die voraussichtlichen Kosten in Höhe von gut zwei Millionen Euro für den Neubau Anlass für Bedenken geben.

Sonja Nipp wollte zu Beginn der Diskussion wissen, ob die Bedarfsplanung dem entspreche, was auch tatsächlich benötigt werde. „Der Wunsch ist das eine, der Bedarf das andere“, sagte sie. „Aus Kostengründen sollten wir vielleicht irgendwo dazwischen landen.“ Marco Hinder sagte, „dass wir auf den Preis gucken müssen. Wo kann man vielleicht noch etwas einparen oder sinnvoll investieren?“ Er schlug vor, sich vor diesem Hintergrund einen Vorschlag genauer anzusehen. „Es wird Zeit zu sparen, das ist ja auch ein Zweckbau“, sagte Hinder. „Prunkbau hatten wir jetzt genug.“

Claus Bayer plädierte mit Nachdruck dafür, eine sogenannte Generalunternehmer-Ausschreibung für alle drei Bauweisen zu machen „und dann zu entscheiden“. Bei dieser Form der Ausschreibung wird der Generalunternehmer einziger Vertragspartner des Bauherren, auch wenn er Leistungen an Subunternehmer vergibt. Der Generalunternehmer trägt die volle Verantwortung für die Gesamtleistung.

Torsten Arendt erklärte, dass Holz und Stahl sich in Sachen Qualität in nichts nachstünden. „Lediglich der Preis macht den Unterschied.“ Jürgen Ott äußerte seinen Unmut über die Tatsache, dass ein Architekt und fünf Fachplaner mit dem Neubau beschäftigt werden sollen. „Das ufert uns wieder aus“, sagte er. „Was ist an dem Gebäude so kompliziert? Wir diskutieren uns noch zu Tode.“ Arendt schloss sich an: „Der Bau soll funktionell sein und die Abläufe vor Ort müssen klappen“, sagte er. „Schreibt es doch aus, und dann entscheiden wir. Dieses Vorgehen ist vollkommen üblich.“

Bürgermeister Philip Schwaiger sagte, „dass wir nur mal eine Rückmeldung haben wollten, in welche Richtung wir weiterplanen sollen“. Er habe herausgehört, „dass die Bauweise grundsätzlich egal ist, dann stellen wir die Entscheidung darüber zurück“. Nun sollen insbesondere noch Fragen des Brandschutzes geklärt werden. „Ob wir die Ausschreibung dann auf einen Generalunternehmer zuschneiden oder nicht, entscheiden wir zu einem späteren Zeitpunkt“, sagte Schwaiger.

Rat entscheidet sich für Pultdach

Einig waren sich die Gemeinderäte in der Frage, welches Dach das Bauhofgebäude bekommen soll: ein in allen ausgerechneten Varianten günstigeres Pultdach. Bei der Heizungstechnik fiel die Entscheidung einstimmig auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Was alles andere betrifft, pocht der Gemeinderat auf einen Sparkurs. „Das ist das einzig Entscheidende“, sagte Jürgen Ott. „Mit Kostenschätzungen haben wir mehr als einmal schlechte Erfahrungen gemacht.“