Baugenehmigung verzögert Projekt um ein Jahr – woran liegt’s?

Bereits vor einem Jahr waren die Pläne der Sigmaringer Firma Novico für die Neugestaltung des ehemaligen Geländes der Firma Brummi in der Krauchenwieser Straße recht konkret. Aus dem eher heruntergekommenen Industriegebäude wollte Novico ein topmodernes Wohnhaus mit 22 Wohnungen im Loft-Stil machen, Geschäftsführer Oliver Gitschier sprach enthusiastisch von einer „Kernsanierung auf Neubauniveau“.

Der Bauausschuss des Gemeinderats hatte schon im Dezember 2017 grünes Licht gegeben, nur die Baugenehmigung vom Landratsamt fehlte noch. Passiert ist vor Ort jedoch bislang nichts. Abgeschrieben ist das Projekt aber nicht, ganz im Gegenteil: Erst kürzlich in seiner Neujahrsansprache hatte Bürgermeister Philip Schwaiger die definitive Umsetzung der Pläne für mehr Wohnraum in Sigmaringendorf auf seine Agenda für 2019 gesetzt. „Ich gehe davon aus, dass die Firma Novico im zeitigen Frühjahr loslegen wird“, sagt Schwaiger auf Nachfrage. Wegen der Verzögerung weist er in Richtung Landratsamt. Obwohl das Baugesuch bereits im November 2017 eingereicht worden war, sei die Baugenehmigung erst im Dezember 2018 erteilt worden. „Als Bauherr muss man im Kreis Sigmaringen aktuell viel Zeit mitbringen“, erklärt er. Dies habe vermutlich mit personellen Wechseln im Baudezernat des Landratsamts zu tun gehabt. „Dabei ist es für die ganze Region wichtig, dass Investoren bei ihren Projekten Planungssicherheit haben“, sagt der Bürgermeister.

Oliver Glitschier, Geschäftsführer der Firma Novico, schildert den Sachverhalt in ähnlicher Weise: „Wie allgemein bekannt, wurde der Antrag beim Landratsamt wegen Überlastung zunächst nicht bearbeitet.“, sagt er. Da das Landratsamt keinen Ansprechpartner für den Brandschutz hatte, habe man einen externen Gutachter für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen beauftragen müssen. Außerdem habe das Landratsamt ihn zur Einhaltung einer Fahrrad-Verordnung gezwungen. „Pro Wohnung mussten wir zwei bis drei Fahrradstellplätze nachweisen, das sind ja quasi holländische Verhältnisse“, witzelt der Geschäftsführer.

Nun habe er aber eine gute Nachricht: „Jetzt passt alles“, verkündet Glitschier. Die Firma habe an ihrer ursprüngliche Planung weitgehend festhalten können und „für alles, was wir verkaufen wollten, haben Käufer gefunden.“ Allerdings würden wohl nur 20 Prozent der Käufer selbst in das Gebäude einziehen, die restlichen 80 Prozent der Wohnungen würden vermietet. Lediglich der Erdbebennachweis, von dem die Baufreigabe abhängig sei, fehle noch. Das sei aus seiner Sicht jedoch nur noch eine Formalität.