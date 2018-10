Bürgerhaus: Gemeinderat will Kosten in Grenzen halten

In seiner Sitzung am Montag hat der Gemeinderat Sigmaringendorf über die Gestaltung der Fläche um das jüngst zum Bürgerhaus umgewidmete ehemalige Tennisheim am Brandweg diskutiert. Christian Seng vom Überlinger Architekturbüro 360 Grad stellte drei Entwürfe vor, in die Vorschläge von Bürgern der Gemeinde mit eingearbeitet worden waren.

Der erste Entwurf war der luxuriöseste und mit rund 500 000 Euro der teuerste. Darin vorgesehen sind unter anderem eine multifunktionale Spielfläche auf dem ehemaligen Tennisplatz von der Straße aus links des Bürgerhauses sowie der Umbau der Tenniswand nördlich des Hauses in eine Boulderwand. Der zweite Tennisplatz in östlicher Richtung soll laut Entwurf in einen Bolzplatz umgewandelt werden. Ebenfalls im Osten ist ein Grillplatz vorgesehen.

Einsparpotenzial bietet bei diesem Entwurf laut Bürgermeister Philip Schwaiger vor allem die Multifunktionsfläche, die mit einem Preis von 140 000 Euro ordentlich zu Buche schlage. „Wenn wir bei der Leader-Förderung nicht berücksichtigt werden, kommt dieser Entwurf eigentlich nicht in Frage“, konstatierte er. Bei der Leader-Förderung durch das Land werden Projekte berücksichtigt, die möglichst viele dem Umweltschutz zuträgliche Elemente enthalten. Als Beispiele nannte Schwaiger E-Bike-Ladestationen, eine üppige Bepflanzung und mehr Grünflächen.

Der zweite vorgestellte Entwurf beinhaltet eine Spielwiese, die geflutet werden kann, um im Winter zu einer Fläche zum Eislaufen zu werden. Im Norden der Anlage ist darin ein Spielplatz vorgesehen, direkt am Haus eine Tischtennisplatte und ein Grillplatz. Zudem wird auf der bereits bestehenden Rasenfläche ein Biergarten entstehen. Mit Kosten von insgesamt circa 249 000 Euro sei diese Variante eine „abgespeckte Version“, so Schwaiger.

Entwurf Nummer drei bildete eine Synthese der beiden ersten Entwürfe und lag bei Kosten in Höhe von rund 300 000 Euro in der Mitte.

Beinahe alle Wünsche der Bürger seien bei der Planung berücksichtigt worden, bis auf zwei: Der Bau eines Verkehrserziehungsplatzes ist aufgrund der Vorschrift, dass eine dauerhafte Aufsicht durch die Polizei mit entsprechender Infrastruktur sichergestellt werden muss, nicht möglich.

In der Diskussion äußerte Christa Metzger Bedenken, der Raum im Bürgerhaus könne zu eng werden und schlug die Einplanung einer Erweiterung vor.

Bürgermeister Schwaiger gab dem statt und versprach die Miteinbeziehung einer solchen Variante in die weitere Planung. Ohne großen Widerspruch einigten sich die Gemeinderäte darauf, die Kosten für die Umgestaltung möglichst im niedrigeren Bereich zu halten. Beschlossen ist damit jedoch noch nichts, wenn die Planungen soweit gediehen sind, muss es aber ausgeschrieben werden.