Bürgerhaus: Gemeinderäte einigen sich auf Minimalkonsens

In seiner Sitzung am Montagabend hat der Gemeinderat Sigmaringendorf ein Konzept für die Neugestaltung des Bürgerhauses auf dem Gelände des ehemaligen Tennisvereins beschlossen. Mit einem Gesamtvolumen von 290 000 Euro veranschlagt der Gemeinderat des Projekts, in dessen Rahmen die Tennisplätze rückgebaut und mehrere Verbesserungen auf dem Gelände eingerichtet werden sollen.

Der mit drei Gegenstimmen angenommene Vorschlag sieht unter anderem vor, den Gastraum des ehemaligen Tennisheims zu erweitern, eine Boulebahn und einen Bolzplatz einzurichten. Im Winter könne der Bolzplatz zu einer Eisfläche umfunktioniert werden, erklärte der mit den Planungsentwürfen beauftragte Architekt Christian Seng vom Architekturbüro 365 Grad. Die Tore für den Bolzplatz schlugen mit rund 15 000 Euro zu Buche, weil man stabile Tore haben wolle. Solche müsse man nicht schon nach wenigen Jahren ersetzen.

Gemeinderat Adolf Kordovan stellte das Konzept wegen seiner hohen Kosten in Frage: „Würde es nicht reichen, wenn wir einfach eine Obstwiese um das Vereinsheim pflanzen und fertig?“, fragte Kordovan. Wer das Gebäude für private Feiern mieten wollen, könne dies ja jetzt schon tun und einen Bolzplatz gebe es in Sigmaringendorf auch schon. Zumal dieser nicht einmal gut ausgelastet sei. Dem widersprach Bürgermeister Schwaiger: „Der Bolzplatz an der Schule ist sehr gut besucht“, antwortete der Bürgermeister. Wegen der hohen Kosten für das Projekt verwies er an den Architekten.

„Der Rückbau der Tennisplätze kostet nun einmal Geld, in den restlichen Punkten können Sie immer noch streichen, was Sie für überflüssig halten“, erläuterte Seng. Bürgermeister Philipp Schwaiger erklärte seinen Gemeinderäten noch einmal, dass die veranschlagten Kosten deswegen höher seien, weil das vorläufige Konzept bei der Leader-Förderung des Landes eingereicht werden müsse. „Wenn wir am Ende unter den veranschlagten Kosten herauskommen, ist das kein Problem, aber wenn wir darüber liegen, müssen wir das alleine bezahlen.“, sagte der Bürgermeister. Würde der Sigmaringendorfer Projekt berücksichtigt, übernehme das Land 60 Prozent der Kosten.

Ebenfalls diskutiert wurden die Lage der Boulebahn und die geplante Erweiterung des Gastraums. Gemeinderat Marc Häberle äußerte Bedenken, mit der Erweiterung den Rahmen zu sprengen. „Wenn da nochmal 50 Plätze dazu gebaut werden, dann wird das einfach zu groß und ungemütlich“, sagte er. Mit seiner Ratskollegin Christa Metzger und Bürgermeister Philipp Schwaiger kam er schließlich überein, dass die Erweiterung des Gastraums keinesfalls mehr als 25 Plätze bringen solle. Auch das Festzelt, das bei den ursprünglich gesammelten Bürgervorschlägen, mit dabei war, brachte Häberle noch einmal zu Sprache. Doch die Räte waren nach wie vor mehrheitlich der Meinung, dass sich die Anschaffung eines solchen Zeltes für einen Festplatz auf dem Gelände nicht lohne.

Auch über die Lage der Boulebahn und eine eventuelle Abgrenzung des öffentlichen Bolzplatzes vom für private Feiern anmietbaren Bürgerhaus wurde diskutiert. Bürgermeister Schwaiger verschob die Klärung solcher Detailfragen jedoch mit Blick auf die Notwendigkeit, das Konzept für die Leader-Förderung vorzustellen. „Bevor das Geld nicht bewilligt ist, dürfen wir eh nicht mit bauen anfangen“, sagte Schwaiger. Am Ende wurde der Vorschlag vom Gemeinderat mit drei Gegenstimmen angenommen, die Räte Adolf Kordovan, Marc Häberle und Michael Flamm stimmten dagegen.