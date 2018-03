Die Sigmaringendorf-App ist seit ihrem Start in der letzten Dezemberwoche Stand Dienstag insgesamt 338-mal heruntergeladen worden. Gemessen an der Einwohnerzahl haben also knapp zehn Prozent der Sig’dorfer die App auf dem Smartphone. Gut angenommen wird laut Bürgermeister Philip Schwaiger der sogenannte Mängelmelder, mit dem die Nutzer einen direkten Draht zum Rathaus haben. Wenn ihnen ein Schlagloch, eine kaputte Straßenlaterne oder sonst etwas auffällt, können sie nach einer einfachen Registrierung eine kleine Meldung schreiben und den Mangel optional entweder direkt fotografieren oder ein bereits gemachtes Foto hochladen.

„Nach dem Start der App wurden uns in der ersten Woche gleich fünf Mängel gemeldet“, sagt Schwaiger. Seitdem pendelt es sich bei etwa einer Meldung pro Woche ein. „Das reicht von Hecken, die in den Weg hineinwachsen, über Winterdienstbeschwerden und Straßenschäden bis zur Turnhalle, die einem Nutzer zu kalt war“, sagt Schwaiger. Wird über die App ein Mangel gemeldet, schlägt im Rathaus eine E-Mail auf. „Der Vorgang wird dann dorthin weitergeleitet, wo er hingehört – zum Beispiel an den Bauhof oder an den Hausmeister.“

Am 1. März hat im Rathaus eine neue Mitarbeiterin angefangen, die sich unter anderem auch um die App kümmern soll. „Wir wollen noch mehr informieren“, sagt Schwaiger. In den verschiedenen Kategorien der App könnte noch mehr Wissenswertes untergebracht werden, beispielsweise bei den Baugebieten. Auch mehr aktuelle Push-Nachrichten soll es dann geben – bislang gibt es die einmal wöchentlich eigentlich immer nur dann, wenn das aktuelle Amtsblatt verfügbar ist.

Zum Vergleich: Scheer hat seit Anfang Januar eine App. Wie Bürgermeister Lothar Fischer vor Kurzem im Gemeinderat mitteilte, hat diese mehr als 430 Nutzer.