Ein unbekannter Autofahrer ist am Dienstag gegen 10.30 Uhr an der Walkestraße in Sigmaringendorf gegen eine Grundstücksmauer gefahren und hat sich danach von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 700 Euro zu kümmern.

Eine Anwohnerin hatte laut Polizeibericht einen lauten Knall gehört und sah noch einen weißen Kleinwagen davonfahren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07571/1040 entgegen.