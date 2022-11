Autofahrer fährt Fußgänger an

Ein 44-jähriger Autofahrer hat am Sonntagabend auf der Hauptstraße in Sigmaringendorf stadtauswärtiger beim Linksabbiegen in Richtung Donau-Hirsch einen 54-jährigen Fußgänger übersehen, der in diesem Moment die Straße Lauchertbühl überqueren wollte. Das teilt die Polizei mit.

Mann verletzt sich leicht

Das Auto erfasste den Fußgänger, der sich bei der Kollision leicht verletzte. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen des Unfallverursachers entstand Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.