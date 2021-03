Auto touchiert elfjährige Radfahrerin

Wie nachträglich bei der Polizei gemeldet worden ist, ist bereits am 27. Februar ein Autofahrer im Bereich der Eiselestraße mit einer elf Jahre alten Fahrradfahrerin zusammengestoßen und hat das Kind dabei leicht verletzt. Das teilt die Polizei in einer Meldung mit. Der Fahrer, der graue Haare und grüne Arbeitskleidung trug, fuhr mit seinem schwarzen SUV aus Richtung Hauptstraße den Verbindungsweg „Hinter den Höfen“ und bog nach links in die Eiselestraße ein. Nach dem Abbiegen setzte er mit seinem Auto unvermittelt zurück und übersah dabei das Mädchen, das zu dem Zeitpunkt an der Einmündung wartete. Durch die Kollision kam das Kind zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrer stieg zwar aus und erkundigte sich nach dem Zustand des Kindes, fuhr dann aber weiter. Das Polizeirevier Sigmaringen hat zwischenzeitlich, nach der Meldung durch die Erziehungsberechtigten, ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der verantwortliche Fahrer sowie Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07571/1040 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.