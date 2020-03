Am Donnerstagabend ist ein Autofahrer gegen einen umgefallenen Baumstamm gefahren. Wie die Polizei mitteilt, kippte etwa um 20.15 Uhr ein größerer Baum wegen des Sturmtiefs „Bianca“ zwischen Zielfingen und Sigmaringendorf auf die K 8240. Ein Autofahrer prallte mit seinem Fahrzeug gegen den umgefallenen Baumstamm. Dadurch entstand am Auto Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Fahrbahn wurde aus Sicherheitsgründen bis zum nächsten Morgen voll gesperrt.