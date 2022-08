Auf unbekannten Wegen über die Schwäbische Alb

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen ihrer wöchentlichen Feierabendfahrradtouren lud die Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins Sigmaringendorf Mitglieder, Urlaubsgäste und Daheimgebliebene am zweiten Augustmittwoch zu einer E-Bike-Fahrradtour ein. Der Start wurde bereits auf 17 Uhr vorverlegt, um die geplante über 40 Kilometer lange Route noch vor Dunkelheit zu bewältigen. Die beiden „Älbler“, Albert Ott und Wolfgang Metzger, führten die fast 20-köpfige Radlergruppe auf teilweise unbekannten Wegen vom Laucherthal über Bingen-Egelfingen-Richtung Inneringen. Am Hirschgehege von Claus Fritz in Egelfingen wurde ein kurzer Stopp eingelegt, um das schöne Damwild in der Natur zu bestaunen. Ein weiterer Anstieg führte auf die Albhochfläche zur Inneringer Straße und nach deren Überquerung weiter zu den Buchhöfen. An der Freizeithütte beim Historienweg in Veringenstadt, wurde eine Rast eingelegt. Zur Überraschung aller hatten die beiden Radführer Brigitte und Albert Ott dort bereits Getränke und auch Kulinarisches deponiert und luden alle zu einem köstlichen Umtrunk mit Grillwürstchen, Kartoffelsalat und selbstgebackenen Kuchen ein. Wolfgang Metzger bedankte sich namens der Gruppe bei den beiden sehr herzlich für diese gelungene Aktion. Wohl gelaunt setzte man den Heimweg über Veringenstadt –Veringendorf – Jungnau zurück durch das Laucherttal nach Sigmaringendorf, fort. Der Dorfer Albverein lädt zu den weiteren wöchentlichen Feierabend-Fahrradtouren jeweils am Mittwoch um 18.30 Uhr, mit Start am Dorfer Rathaus, ein. Hierzu erteilen gerne Anni und Claus Bayer nähere Auskunft. Telefon 07571/2471. Zu den Veranstaltungen der SAV Ortsgruppe Sigmaringendorf sind immer Jedermann / -frau herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos.