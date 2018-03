Auch Anita Hofmann möchte dem kleinen Arda helfen

Vielleicht ist der Samstag der wichtigste Tag in Ardas Leben: Von 11 bis 16 Uhr findet in der Donau-Laucherthalle in Sigmaringendorf die Registrierungsaktion der DKMS-Knochenmarksdatei für Stammzellenspender statt, mit der nach einem geeigneten Spender für den an Leukämie erkrankten elfjährigen Jungen gesucht wird.

Dem Aufruf des TSV Sigmaringendorf-Laucherthal unter dem Motto „Arda sucht Helden“ sind zahlreiche Vereine und Privatpersonen aus der ganzen Region gefolgt und beteiligen sich mit Helfern und Menschen, sie sich registrieren lassen, an der Aktion.

Auch in den Medien hat die Hilfsaktion eines ganzen Dorfes und seiner Nachbarschaft viel Aufmerksamkeit gefunden. Deutschlandweit gab es Berichte in Printmedien, im Internet, Radio und Fersehen. Weltweit gab es allein bei Facebook weit über 100 000 Kontakte. Auch„Schwäbisch Media“ hat in Print und online sowie bei Regio TV über die Aktion berichtet. „Mit diesem enormen Echo haben wir nicht ganz gerechnet“, sagt Andreas Bauer, Vorsitzender des TSV.

Wie sehr die Menschen der Region sich mit Arda und seiner Familie solidarisch zeigen, unterstreicht auch das Engagement von Anita und Alexandra Hofmann, die sich nicht nur mit einer Geldspende für die DKMS beteiligen. Anita Hofmann wird auch am morgigen Samstag von 12 bis 14 Uhr in der Donau-Lauchert-Halle anwesend sein, sich mit den Teilnehmern der Aktion unterhalten und Autogramme geben. Außerdem wird Anita Hofmann eine wichtige Überraschung verkünden, wie sie sagt. „Eine Arbeitskollegin von Ardas Mutter hat mich per Facebook kontaktiert, und da war es für micht selbstverständlich, dass wir hier helfen wollen“, sagt Anita, Hofmann die hofft, dass sich auch viele ihrer Fans an der Aktion beteiligen.

Mehr als 160 freiwillige Helfer aus der Gemeinde und teilweise aus befreundeten Sportvereinen sowie viele Privatpersonen, zum Teil aus Nachbarlandkreisen, warten auf die vielen Menschen, die sich registrieren lassen wollen. „Wenn die Zeit nicht reicht, dann machen wir halt Überstunden“, so lautet das Motto der Organisatoren für diesen Nachmittag.

Große Spendenbereitschaft

Die Typisierung und Registrierung einer möglichen Stammzellspende kostet natürlich auch Geld, 35 Euro pro Eintrag. Deshalb hat der TSV auch zu Spenden für die DKMS aufgerufen und damit viel Erfolg gehabt. Schon in den ersten Tagen gingen zahlreiche Beträge ein und etliche weitere wurden zugesagt. Firmen haben Geld gespendet und Sachspenden für den Aktionstag angekündigt.

Wichtig ist zu wissen, dass jede Registrierung von Wert ist, denn wenn sie nicht Arda helfen kann, so gibt es doch auf der Welt vielleicht einen anderen Menschen, dem eine Stammzellspende das Leben retten kann.

Die Hilfsbereitschaft ist dementsprechend groß und erweitert die Knochenmarksdatei der DKMS um zahlreiche Zugänge. Als Ziel haben sich die Verantwortlichen des TSV die stolze Zahl von 2000 Registrierungen gesetzt, denn jeder Eintrag kann Leben retten.

„Es ist enorm, was in den vergangenen Tagen über uns hereingebrochen ist“, sagt Dennis Klink, Organisationschef der Veranstaltung. „Telefon, E-Mail, Whatsapp und Social-Media sind im Dauerfeuer bei mir und meinen Mitstreitern“, so Klink weiter. „Aber es macht Freude zu sehen, wie hier etwas entsteht. Wir alle können es kaum erwarten, dass es am Samstag endlich losgeht“.

Lize-Schüler lassen sich registrieren

„Ich kann nicht zusehen, wenn Menschen sterben, weil jemand zu faul ist zu helfen“, begründet Schüler Younes seine Teilnahme an der diesjährigen Stammzellen-Registrierungsaktion an der Liebfrauenschule. Neben ihm nahmen 72 weitere Oberstufenschüler im Alter von mindestens 17 Jahren die Gelegenheit wahr, sich in die deutsche Knochenmarkspenderdatei aufnehmen zu lassen, um Leukämiekranken auf der ganzen Welt zu helfen.

Die diesjährige Aktion ist zwar inzwischen die fünfte im Rahmen des zweijährigen Turnus’, wurde jedoch in diesmal vorgezogen. Denn sie ist für alle Beteiligten – die angesprochenen Oberstufenschüler, Schulleiter Gerald Eisen wie den organisierenden Klassenlehrer Stefan Fox – eine Herzensangelegenheit: Arda Yücel, Bruder der Oberstufenschülerin Aleyna Yücel und Schüler der Klasse 5 von Stefan Fox, ist zu Beginn des Schuljahres akut an Blutkrebs erkrankt.

Was man als Spender bewirken kann

Die Oberstufenschüler des Lize ließen sich daher für die Typisierung registrieren, falls dies ihr Alter zuließ, oder sie halfen bei der Organisation und übernahmen die Befragung der Mitschüler oder halfen beim Ausfüllen der Registrierungsbögen.

Mit dem ehemaligen Lize-Schüler Jan Wiehl bekamen die Schüler aber auch Gelegenheit, aus erster Hand zu erfahren, was man als Stammzellspender bewirken kann: Er hatte sich 2013 bei einer Registrierungsaktion an der Liebfrauenschule in die Spenderdatei aufnehmen lassen. Bereits im selben Jahr erhielt er die Nachricht, dass seine Stammzellen zu denen eines Patienten passen. Nun, vier Jahre nach der Spende, gilt der Patient als geheilt. Jan hat regelmäßig Kontakt zu dem 45-jährigen dreifachen Familienvater, der seinem „Lebensretter“ unendlich dankbar ist. Jeder einzelne neue Spender bedeutet also die Chance auf Heilung – auch für Arda aus Sigmaringendorf.