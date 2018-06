Alte Schätzchen knattern durch Sigmaringendorf

Die Zweirad-Oldtimer-Interessengemeinschaft Sigmaringendorf (ZIG-Dorf) veranstaltet am Sonntag, 10. Mai, das dritte Zweirad-Oldtimer-Treffen. Bei der Oldtimerschau möchte die ZIG-Dorf die Fahrzeuge, die teilweise schon mehr als 80 Jahre in Sigmaringendorf sind, der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Es können auch Raritäten aus den 20er-Jahren samt Historie präsentiert werden. Im vergangenen Jahr gab es zum Beispiel zwei Fahrräder von den Bürgermeistern aus den 1920er- und 40er-Jahren. Das ältere Rad, Baujahr 1927, war wahrscheinlich eines der ersten Fahrräder in Sigmaringendorf überhaupt. Ein Motorrad von 1929 wurde vom ortsansässigen Schneider neu gekauft und überdauerte den Krieg unbeschadet, weil die Räder abmontiert und versteckt wurden. Somit war es für die Wehrmacht unbrauchbar und wurde nicht konfisziert. Diese Geschichten werden von der ZIG-Dorf mit den Fahrzeugen konserviert und weitererzählt.

Das Fest findet im Hof eines ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäudes statt. Die Scheune wird liebevoll mit alten Schildern und restaurierten Mopeds, die im Gebälk hängen, als Oldtimerscheuer dekoriert. Befreundete Oldtimerenthusiasten aus der Umgebung kommen mit ihren Zweirädern zur Schau und werden dafür mit Verzehrgutscheinen belohnt.

Das Fest beginnt um 10 Uhr mit einem Weißwurst-Frühschoppen. Außerdem gibt es einen Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen. Den ganzen Tag über sollen immer wieder neue Fahrzeuge ankommen und aufs Festgelände fahren. Dies soll für Aufsehen sorgen, schließlich sind die Fahrzeuge teilweise doch ordentlich laut.

Die ZIG-dorf wurde im Jahr 2014 gegründet und hatte schon nach kurzer Zeit 25 Mitglieder. Ihre gemeinsame Leidenschaft: historische Zweiräder aller Art. Die Mitglieder besitzen Fahrräder, Mopeds, Motorräder, Roller und Gespanne. Treffen finden regelmäßig einmal im Monat statt. Im Frühjahr und Sommer macht die ZIG-Dorf Ausfahrten zu Oldtimertreffen oder sonstige Ausflüge mit den alten Schätzchen.

Am Sonntag, 10. Mai, werden von 10 bis 18 Uhr im Hof von Familie Pfäffle, Hauptstraße 36 in Sigmaringendorf, Fahrzeuge bis Baujahr 1980 gezeigt. Der Eintritt ist frei.