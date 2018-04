Alois Henne, langjähriger Bürgermeister von Sigmaringendorf, wird am 3. Mai mit der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Sie wird an Menschen verliehen, die sich über die eigentlichen beruflichen Pflichten hinaus nachhaltig ehrenamtlich, gesellschaftlich oder bürgerschaftlich engagieren, sagt Constanze Hornikel von der Pressestelle der Landesregierung. „Die Entscheidung über die Ehrung mit der Staufermedaille trifft der Ministerpräsident.“

Dass er diese Auszeichnung vielleicht bekommen könnte, ahnt Henne bereits seit vergangenem Dezember. Der Regierungspräsident habe ihm bei einem Treffen gesagt, dass er ihn vorschlagen werde, „wenn ich nichts dagegen habe“, sagt der 68-Jährige. Klaus Tappeser ist es auch, der ihm den Preis verleihen wird. Henne freut sich über die Anerkennung, „aber erpicht darauf war ich nie“.

Henne ist vielfach aktiv

Die Liste seines Engagements ist extrem lang. „Von Jugend an wollte ich öffentliches Leben mitgestalten, mich in und für die Gemeinschaft einbringen“, sagt er. Schon vor seiner Zeit in Sigmaringendorf übernahm er in seiner Heimatgemeinde Obernheim im Zollernalbkreis Führungsverantwortung in verschiedenen Vereinen, in der CDU, im Kirchengemeinderat und in der Kommunalpolitik. In Sigmaringendorf war er allein 22 Jahre lang DRK-Vorsitzender und ist seit 25 Jahren Vorstandsmitglied im Sozialen Förderverein.

Auch überörtlich war und ist Alois Henne vielfach aktiv und übernahm etliche Ämter und Funktionen. Bei der Volksbank Bad Saulgau (früher Raiffeisenbank Sigmaringendorf) ist er seit 1981 Aufsichtsrat, ebenso bei den Kliniken im Landkreis Sigmaringen. Im Kreisverband Sigmaringen der Vereinigung baden-württembergischer Bürgermeister ist er seit 2017 Vorsitzender, im Verein Freunde der Erzabtei Beuron seit Oktober Vorstandsmitglied und in dieser Funktion für Bauprojekte zuständig. Alle Listen ließen sich fortsetzen.

Es wird nicht langweilig

Auch die Liste der Ehrungen und Würdigungen wird länger und länger: Alois Henne ist unter anderem Ehrenmitglied in verschiedenen örtlichen Vereinen, Träger der Freiherr-vom-Stein-Medaille, der Bürgermedaille des Landkreises und der Gemeinde. Außerdem ist er Ehrenbürger von Sigmaringendorf. Darauf angesprochen, reagiert der 68-Jährige bescheiden und winkt ein bisschen ab.

Bürgermeister ist Alois Henne nun bereits seit vergangenem Sommer nicht mehr. Langweilig wird ihm im Angesicht all seines ehrenamtlichen Engagements aber nicht: „Die Arbeit nimmt zwar sukzessive ab, aber diese Woche bin ich zum Beispiel täglich irgendwo eingebunden.“