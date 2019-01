Zum 15. Bratapfeltag hat der Obst- und Gartenbauverein Sigmaringendorf-Laucherthal am vergangenen Sonntagmittag in das Foyer der Donau-Lauchert-Halle eingeladen. Dort drehte sich ab 14 Uhr alles um den Apfel: Neben Bratäpfeln mit Vanillesoße, verschiedenen Apfelkuchen, kalten und heißen Apfelgetränken, wurden den zahlreichen Gästen in diesem Jahr erstmals auch heiße Waffeln mit und ohne Äpfel angeboten.

Die Idee, dass der Verein auch in den Wintermonaten etwas machen könnte, hatte Karl-Heinz Petereit gemeinsam mit seiner Frau. „In diesem Jahr sind es 25 bis 30 Apfelkuchen und 150 bis 200 Äpfel, die von den eigenen Streuobstwiesen stammen“, sagt Petereit, der an dem Tag in der Küche die Bratäpfel füllt.

Erlös geht an soziale Einrichtung

Jedes Jahr werden die Erlöse einer anderen sozialen Einrichtung gespendet. „Die Erlöse werden deswegen in diesem Jahr der Tafel in Sigmaringen zu Gute kommen“, sagt Inge Ullrich, Mitglied beim Obst- und Gartenbauverein. Dem kann auch Doris Kurz zustimmen, die besonders stolz darauf ist, dass es in diesem Jahr sogar mehr Tische gibt als in den Jahren zuvor.