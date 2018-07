Zu einer Wanderung in den Weinbergen um Esslingen lädt die Albvereinsortsgruppe Sigmaringendorf am Sonntag, 3. Oktober, ein. Die Anfahrt nach Esslingen erfolgt mit der Bahn von Sigmaringendorf aus. Für die rund 15 Kilometer lange Tour haben die Wanderführer Gretel und Dietmar Lehmann die Strecke durch die Esslinger Fußgängerzone hinauf zur Burg Esslingen gewählt. Nach dem herrlichen Blick über die umgebenden Weinberge geht es über die Burgstaffeln zum Esslinger Höhenweg. In Rüdern, nach der Durchquerung des Ortes ist am Fuß des Albvereinsturms die Mittagspause (Rucksackvesper) geplant. Von der Katharinenkapelle aus führt der ausgesuchte Wanderweg hinab zu den Uhlbacher Weinbergen, über Rotenberg auf den Württemberg; dort wird auch die 1824 errichtete Grabkapelle von Katharina, der Frau von Wilhelm I., besichtigt. Eine Einkehr in einer Besenwirtschaft ist ebenfalls beabsichtigt. Treffpunkt zur Fahrt ist um 7.30 Uhr am Bahnhalt Sigmaringendorf (Kosten für Bahnfahrt und Besichtigung zehn Euro). Die Rückkehr ist um 20.34 Uhr geplant. Zur Wanderfahrt nach Esslingen sind alle Wanderfreunde eingeladen.