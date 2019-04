Abteilung Turnen zählt im Moment 710 Mitglieder

Sandra Leibold, Leiterin der Abteilung Turnen des TSV Sigmaringendorf-Laucherthal hat in der kürzlich stattgefundenen Hauptversammlung die frohe Botschaft verkündet, dass sich die Mitgliederzahl der Abteilung im vergangenen Jahr weiterhin gesteigert hat. Momentan sind es 710 Mitglieder, davon 40 Prozent Kinder und Jugendliche.

In ihrem Bericht informierte sie über den Besuch des Landeskinderturnfestes in Aalen, über die erfolgreiche Teilnahme am Dance-Cup in Ulm und Mössingen, an Gymnastikwettkämpfen und an Gau- und Kreismeisterschaften. Gut genutzt werde das besondere Angebot der Abteilung, Kinder aus der Ganztagesbetreuung des Kinderhauses zum Turnen abzuholen und wieder zurückzubringen.

Neu im Angebot der Abteilung ist Handball für Kinder und Jugendliche. Seit 2018 besteht eine Kooperation mit dem TB Sigmaringen. Momentan werden die Weichen gestellt, dass die Mannschaft ab der Saison 2019/20 im Handballbezirk Neckar Zollern spielberechtigt ist. Neben den vielen sportlichen Aktivitäten ist die Abteilung auch im außersportlichen Bereich sehr aktiv, sei es beim „Dorfer Straßenfest“, bei der Ausrichtung und Bewirtung von verschiedenen Anlässen und Veranstaltungen sowie bei Auftritten im Showbereich.

Zwei Übungsleiterinnen haben eine Fortbildung in Rhythmischer Sportgymnastik besucht, drei Übungsleiter wurden zum Instruktor „Drums alive“ ausgebildet, einer absolvierte die Ausbildung zum Kampfrichter und zehn weitere Übungsleiter nahmen an einem Rot-Kreuz-Kurs teil, um ihre Ersthelferausbildung zu festigen.

Sonja Nipp, in Vertretung von Bürgermeister Philip Schwaiger, betonte in Ihrer Ansprache die Wichtigkeit des Sports in der heutigen Gesellschaft. Sie lobte die Vielfalt im Verein und bedankte sich für den großen Einsatz, nicht nur in den einzelnen Gruppen sondern auch im außersportlichen Bereich. Somit würde das Ansehen der Gemeinde positiv nach außen getragen. Bei der Teilneuwahl wurden Andrea Beil als stellvertretende Abteilungsleitung und Dieter Gobs als Kassier einstimmig in ihrem Amt wieder gewählt.