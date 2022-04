Abteilung Turnen des TSV wächst gegen den Trend um 20 Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jahreshauptversammlung der Abteilung Turnen fand zur großen Freude der Abteilungsleiterin Sandra Leibold wieder in gewohnter Weise im Sportheim statt.

In ihrem Bericht informierte die Abteilungsleiterin, dass trotz der erheblichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sich die Mitgliederzahl der Abteilung weiterhin gesteigert hat. Momentan sind es 732 Mitglieder, davon circa 40 Prozent Kinder und Jugendliche.

Im Anschluss berichteten die Übungsleiter oder Sprecher der verschiedenen Sport- und Altersgruppen – von der Eltern-Kind Gruppe bis zur therapeutischen Gymnastik für Senioren – von ihrer abwechslungsreichen Arbeit unter Pandemiebedingungen.

Es folgte der ausführliche Kassenbericht durch den Kassier Dieter Gobs, dem die Kassenprüfer eine einwandfreie Kassenführung bestätigten. Bürgermeister Philip Schwaiger konnte somit die Entlastung der gesamten Vorstandschaft vornehmen. Diese erfolgte einstimmig von den versammelten Mitgliedern.

Turngaupräsident Josef Baumgärtner und Vizepräsidentin Waltraud Manter lobten die hervorragende Arbeit der Übungsleiter, der Verein sei ein Aushängeschild für den Turngau. Anschließend zeichneten sie einige aktive Mitglieder aus. Die Ehrennadel vom Schwäbischen Turnerbund (STB) für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit bekamen in SILBER Wolfgang Schulze und in BRONZE Bianca Stebich-Hack, Noemi Sarkady, Kim Leibold und Lea Knapp. Die Ehrennadel in SILBER vom Deutschen Turnerbund (DTB) bekam Helmar Sengpiel und in BRONZE Sandra Leibold, Linda Herzog, Sina List und Sylvia Kern. Der Sportkreisvorsitzende Thomas Zwick überreichte vom Württembergischen Landessportbund (WLSB) Manuela Remensperger die Ehrennadel in BRONZE.

Sandra Leibold gab anschließend einen Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen im Vereinsjahr 2022. Abschließend bedankte sie sich für die sehr gute konstruktive Zusammenarbeit im gesamten Verein und überreichte ein Blumenpräsent an Andrea Beiter und Sonja Seifert für ihre über 40-jährige ehrenamtliche Tätigkeit in der Abteilung.