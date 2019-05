Trotz einiger Parallelveranstaltungen hat die 80er-Party in der Sigmaringendorfer Donau-Lauchert-Halle am Samstag bei mehr als 250 Partygästen für gute Stimmung gesorgt. Elektropop und Neue Deutsche Welle zogen etliche der Besucher auf die Tanzfläche, um ordentlich abzurocken. Das Ergebnis: Das Beste, was die 80er zu bieten hatten, aufgelegt von „DJ Magge“, sorgte für eine gelungene Veranstaltung – und eine Fortsetzung ist nicht ausgeschlossen.