Der Masche eines Betrügers ist am Mittwochabend ein 64-jähriger Mann in Sigmaringendorf aufgesessen. Über Whatsapp gab sich der Täter unter einer fremden Nummer als Sohn des Mannes aus und bat ihn zur Begleichung einer dringenden Rechnung im vierstelligen Euro-Bereich. Erst nachdem der 64-Jährige die Überweisung veranlasst hatte, fiel der Betrug auf. Die Polizei ermittelt nun, warnt vor dieser Betrugsmasche und rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen.