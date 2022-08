6 MTBer vom SC Sigmaringendorf wollen hoch hinaus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Früh morgens brechen die MTBer nach Bergün auf. Hinter dem pittoresken Bergdorf kurbeln wir uns der Baumgrenze entgegen. Schiebepassagen folgen, bis wir nach 13 Kilometern bergauf die Keschhütte auf 2632 Metern erreichen. Gletscherblick, Rösti und Engadiner Nusstorte stärken uns für die anspruchsvolle Abfahrt. Noch einmal müssen wir einen Gipfelrücken überwinden, bevor wir mit einem wundervollen Panorama und der Abfahrt nach Davos belohnt werden. Am zweiten Tag rollen wir uns entspannt entlang der Bahnstrecke und flowigen Trails ein, die dann in welliges Gelände übergehen. Das berühmte Landwasser Viadukt lädt zur Pause ein, als – pünktlich wie die Schweizer Uhr – die Rätische Bahn darüber fährt. Danach geht es in spaßigen Trails ab ins Albulatal bis hinauf nach Lenzerheide. Feuchte Nebelluft begleitet uns am dritten Tag zum Alten Schiin, einem Felsenweg mit Tunneldurchbrüchen. Ein ambitionierter Trail führt nach Thusis bevor wir wieder bergauf zum Glaspass klettern. Der letzte Tag bildet das Highlight der Tour: Ein technisch anspruchsvoller Downhill führt hinab ins Tal. Dann geht es bergauf ins malerische Safiental, von dem es in anspruchsvollem Gelände zum Tomülpass (2412 Meter) führt. Dafür werden wir mit einer atemberaubenden Abfahrt nach Vals belohnt: 2000 Höhenmeter Trail am Stück! Die letzte Etappe talauswärts nach Ilanz wird zum 20-Kilometer-Sprint – als ob wir keine Kilometer in den Knochen hätten … Alle grinsen und sind sich einig: Es war mega! Mehr Infos unter www.sc-sigmaringendorf.de