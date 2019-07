440 sportbegeisterte Kinder und Jugendliche haben beim Einmarsch der Sportvereine aus dem Turngau Hohenzollern die Sporthalle an der Au in Sigmaringendorf. Bei angenehmen Temperaturen und weitaus besserem Wetter als erwartet, waren jede Menge Zuschauer gekommen, um sich das diesjährige Gaukinderturnfest anzuschauen oder einfach nur beim Wettkampf ihrer Kinder mitzufiebern, anzufeuern und wenn nötig auch mal zu trösten, wenn es nicht so gut läuft.

In seiner Begrüßung bedankte sich der Präsident des Turngaus Josef Baumgärtner ausdrücklich dafür, dass der SC Sigmaringendorf bereits zum zweiten Mal nacheinander die Ausrichtung dieses Festes übernommen hat. Anschließend überreichte Anette Sauer im Namen der AOK Bodensee-Oberschwaben zur Unterstützung des Turnfestes einen symbolischen Scheck in Höhe von 520 Euro.

Zwölf Vereine nehmen teil

Auch Thomas Bareiß, parlamentarischer Staatssekretär und Mitglied des Bundestages ließ es sich nicht nehmen im Rahmen seiner Sommerreise durch seine Heimatregion beim Gau-Kinderturnfest vorbeizuschauen. Zusammen mit dem Bürgermeister der Gemeinde Sigmaringendorf Philip Schwaiger befestigte er als aktuelle Fahnenband des 65. Gau-Kinder-Turnfestes an den Fahnen der zwölf teilnehmenden Vereine.

Mehr als 50 Kampfrichter und 40 weitere Helfer sorgten für einen reibungslosen und vollauf gelungenen Tag. „Ein ganz besonderer Dank gilt hier Marion Rebholz und ihren Team vom SC Sigmaringendorf für die hervorragende Arbeit“, so der Moderator der Veranstaltung. Mit einer Mischung aus Turnen, Gymnastik und Leichtathletik ist das Gaukinderturnfest eine ganz besondere Veranstaltung.

Für jeden ist etwas dabei

Ob Turni Cup, Mini Turni Parcour, Kindercup oder Leichtathletik, für jeden war etwas dabei. „Die Mühe in der Vorbereitung hat sich allemal gelohnt. Ich bin sehr froh, dass die Teilnehmerzahlen so stabil geblieben sind,“ so Marion Rebholz. Sie hoffe, dass sich im nächsten Jahr ein anderer Verein findet, der die Organisation für das Turnfest übernimmt: „Die Kinder haben es sich einfach verdient. Es wäre schade, wenn dieser Event wegfallen müsste.“ In jedem Fall muss dieses Fest erhalten bleiben, so die einstimmige Meinung aller Verantwortlichen.