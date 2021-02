43-Jährige nächtigt in Ausnüchterungszelle

Zu einem Familienstreit nach Sigmaringendorf sind die Beamten des Polizeireviers Sigmaringen am Montag gegen 21 Uhr gerufen worden. Wie das zuständige Polizeipräsidium in Ravensburg am Dienstag in einer Meldung mitteilt, habe sich eine Familienangehörige offenbar in einem emotionalen Ausnahmezustand befunden. Die Polizisten sollten die angespannte Situation entschärfen. Aufgrund der deutlichen Alkoholisierung der Kontrahenten, und um weitere Eskalationen zu vermeiden, wurde die Frau schließlich in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen.