3,4 Promille Atemalkohol hatte ein 33-jähriger Autofahrer, der in der Nacht zum Freitag in eine Polizeikontrolle in der Bahnhofstraße fuhr.

Die Beamten hatten bei dem 33-Jährigen den Atemalkoholtest durchgeführt. Mit der Blutentnahme im Krankenhaus war der Autofahrer einverstanden, sein Führerschein wurde einbehalten.