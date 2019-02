2,8 Millionen Euro können ohne Kredit bezahlt werden

Für das Haushaltsjahr 2019 hat sich die Gemeinde Sigmaringendorf Investitionen in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro vorgenommen, ohne sich dafür verschulden zu müssen. Diese Zahlen hat Bürgermeister Philip Schwaiger in der Gemeinderatssitzung bekanntgegeben.

Zusätzlich zu den rund 2,8 Millionen Euro kommen noch geplante Ausgaben für die Dachsanierung des Donau-Hirsch in Höhe von 250 000 Euro sowie 175 000 Euro für eine Erneuerung der Licht- und Tontechnik in der Donau-Lauchert-Halle in Sigmaringendorf. Die bisherige veraltete Anlage der Halle soll auf den neuesten Stand gebracht werden. Außerdem soll es auch für kleinere Veranstaltungen, wie beispielsweise für Hochzeiten, möglich sein, mit vorgefertigten Programmen ohne einen Techniker auszukommen und die Technik sogar mit dem Smartphone bedienen zu können.

Den Ausgaben stehen Einnahmen in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro gegenüber. Aus den verbleibenden Rücklagen kann laut Bürgermeister Schwaiger auch der Restbetrag von rund 1,6 Millionen Euro bezahlt werden, sodass der Gemeinde vorraussichtlich immer noch 220 000 Euro in Form von Rücklagen für das kommende Jahr verbleiben. „Trotz den hohen geplanten Investitionen in diesem Jahr müssen wir keine Kredite aufnehmen, sondern können auf die Rücklagen zugreifen“, sagte er.

Neubau des Bauhofs ist bereits nächstes Jahr fertig

Hauptgrund für die hohen Ausgaben ist der geplante Neubau des Gemeindebauhofs mit 2,2 Millionen Euro. Hierfür wurden im Jahr 2018 bereits 100 000 Euro für Ingenieurs- und Planungsleistung ausgegeben, in diesem Jahr wird die erste Rate von 1,1 Millionen Euro fällig und im nächsten Jahr wird dann mit einer weiteren Million geplant. Für den Neubau wird der Recyclinghof im März zum neuen Bürgerhaus (ehemaliges Tennisheim) ausgelagert. Im April soll dann bereits ein Teil des bestehenden Bauhofs abgerissen werden, damit im Mai mit dem Bau begonnen werden kann. Die Fertigstellung ist laut Schwaiger dann ein Jahr später geplant.

Weiter sind für die Erschließung neuer Baugebiete in diesem Jahr insgesamt 700 000 Euro sowie für den Rückhaltedamm, der im Rahmen des Starkregenrisikomanagements im Bereich des Hüttenbergwegs geplant wurde, insgesamt 200 000 Euro eingeplant.