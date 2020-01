Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro ist am Mittwoch gegen 6.50 Uhr an einem Seat Ibiza entstanden. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 27-jähriger Autofahrer die B32 von Sigmaringendorf kommend in Richtung Scheer. Er geriet aufgrund von Glatteis ins Rutschen und landete im Acker. Verletzt wurde niemand. Das Auto musste abgeschleppt werden.