23-Jähriger leistet Widerstand gegen die Polizei

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 23-jähriger Mann rechnen, der am späten Mittwochabend zunächst durch sein Verhalten auf einem Tankstellengelände auffiel und später Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete. Der Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, stand längere Zeit maskiert vor der Tankstelle und betrat diese laut Polizei später in einer Haltung, die von Anwesenden als bedrohlich empfunden wurde.

Zu einer direkten Konfrontation sei es aber nicht gekommen. Beim Eintreffen der Streife hatte sich der 23-Jährige auf ein angrenzendes Gelände entfernt, auf dem er angetroffen wurde. Gegen die anschließende Personenkontrolle wehrte sich der Mann massiv und verhielt sich äußerst aggressiv und weiterhin auffällig, so dass die Polizisten ihn letztendlich in Gewahrsam nahmen und aufgrund seines Gesundheitszustands in eine Fachklinik brachten. Der 23-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen die Polizei rechnen.