21-Jähriger versteckt Drogen in Unterhose

Die Polizei hat eigenen Angaben zufolge am Mittwoch im Schlössleweg in Sigmaringendorf bei einem Jugendlichen und einem 21-Jährigen eine Kleinmenge Marihuana gefunden. Nach einem Hinweis kontrollierte die Streife mehrere Personen im Bereich der Schule. Ein Jugendlicher hatte in seinem Geldbeutel eine kleine Tüte mit Cannabisresten. Die Tüte will er gefunden haben. Der 21-Jährige hatte eine Mini-Grip-Tüte mit 1,5 Gramm Marihuana in seiner Unterhose versteckt. Außerdem hatte er einen szenentypischen Zerkleinerer dabei, an dem noch Marihuanareste anhafteten. Gegen beide wird jetzt ermittelt.