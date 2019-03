18-Jähriger wird bei Schlägerei verletzt

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung ist es am Donnerstagabend kurz nach 22 Uhr im Umfeld der Donau-Lauchert-Halle in Sigmaringendorf gekommen. Zeugen zufolge pöbelte eine dreiköpfige Personengruppe in provokanter Art zunächst mehrfach Festbesucher an. Im weiteren Verlauf schlug die Dreiergruppe mit einem als Absperrung genutzten Eisengestänge auf einen 18-Jährigen ein und verletzte diesen dadurch im Gesicht. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei verließ das Trio unerkannt den Veranstaltungsbereich. Der 18-Jährige wurde zur Versorgung seiner eher leichteren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Um den Geschehensablauf aufklären zu können, bittet das Polizeirevier Sigmaringen um Zeugenhinweise, die unter der Telefonnummer 07571/10 40.