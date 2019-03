17 Paare werden in Sigmaringendorf gebräutelt

Wenn man auf der Stange sitzt und vor allem, wenn man sie stemmen muss, braucht man eine gute Grundlage. Also beginnt der Tag des Bräutelns im alten Adler, heute Penisola, mit einem ausgiebigen Frühstück.

In diesem Jahr fanden sich 17 Paare, die zugezogen sind, geheiratet haben oder 25 beziehungsweise 50 Jahre verheiratet sind. Dieser alte Brauch hat auch in unserer modernen Zeit eine ganz einmalige Funktion: Er dient den Teilnehmern zur Integration – was jeder bestätigen kann, der jemals Bräutling gewesen ist. Für gewöhnlich sitzt der männliche Teil eines Paares auf der Stange – gut gepolsterte Hosen sind von Vorteil - während die Frauen in der mitfahrenden Kutsche es bedeutend bequemer haben.

Mit 17 Paaren zog man mit mehreren Stangen mehrmals vom Rathausbrunnen bis hinauf auf den Hirschplatz, den in diesem Jahr ein wegen des Sturms etwas geschrumpfter Narrenbaum schmückt. Voraus der Fahnenschwenker, der Musikverein mit zündender Musik, die Garde als Augenweide, Ledige, Zunft und Hexen und vor allem Kinder, die möglichst viele der von den Bräutlingen geworfenen Leckereien ergattern möchten. Bei diesem Umzug haben die Bräutlingsgesellen den schwierigsten Teil, weil die Bräutlinge versuchen, sie durch wüste Reiterei auf der Stange in die „Knie zu zwingen.“

Bräutlingsmeister Massimiliano Danner hat bei der diesjährigen Veranstaltung Verantwortung und sorgte mit seinen Gesellen und der übrigen Ledigen für gute Stimmung und dafür, dass sich die Paare bis zum späten Abend runum wohlfühlten.