Das Fahrradfahren liegt bei den Deutschen immer mehr im Trend – Tendenz steigend. Wöchentliche Radausflüge erfreuen sich auch beim Sigmaringendorfer Albverein immer größerer Beliebtheit. Als eine der ersten Ortsgruppen bot der Sigmaringendorfer Albverein bereits vor Jahren Radtouren an. Beim jüngsten Ausflug blickt Radführer Claus Bayer auf 2019 zurück, bei der sich der Verein wieder einmal gesteigert hat.

In der diesjährigen Saison von Mai bis Ende September fanden laut Bayer insgesamt 19 Radtouren statt, an denen über 300 Radler teilgenommen und 13 000 km gemeinsam geradelt haben, und das alles unfallfrei. Die besten Rundtouren seien Geheimtipps von Kennern aus der Region, entlang der Donau, in die Göge, ins Donautal oder auch mal auf die Höhen der Schwäbischen Alb. Im Durchschnitt wurden circa 30 Kilometer zurückgelegt und dann mit einer abendlichen Einkehr wieder im Dorf gemeinsam beendet.

Höhepunkt ist die Radtour an den Bodensee

Darunter war eine Ein-Tages-Tour am 1. Mai und als Höhepunkt fand in diesem Sommer die zweitägige Radtour an den Westlichen Bodensee statt. Begünstigt vom Wetter wurde diese Tour zu einem eindrucksvollen Erlebnis für die 24 Radler, erinnert sich Bayer. Ziel des ersten Tages war Steißlingen, das über den Aussichtspunkt „Alpenblick“ bei Mühlingen erreicht werden musste. Von 866 Höhenmetern ging es dann hinunter auf 465 m nach Eigeltingen. Da aber inzwischen über 90 Prozent der Teilnehmer mit E-Bikes unterwegs waren, haben solche Steigungen auch beim Albverein ihren Schrecken verloren. Über die Höri und immer am See entlang führte der zweite Tag nach Stein am Rhein und über die Schweizer Seite nach Konstanz. Mit der Fähre nach Meersburg war das Endziel Birnau dann nicht mehr weit. Von dort brachte ein Bus die fröhliche Gruppe wohlbehalten nach Sigmaringendorf zurück.

Die Anfänge der Gruppe lagen bei den mehrtägige Radtouren in Oberschwaben, in der Pfalz oder Bayern, an. Auf vielfachen Wunsch der Teilnehmer versuchte man sich dann alle zwei Wochen an einer sogenannten Feierabendradtour in der näheren Umgebung. Zuerst zwei verschiedene Touren, für gemütliches Radeln und auch sportlich, kamen immer mehr Teilnehmer. Nachdem es aber dann oft zu Terminverwechslungen führte, entschied man sich kurzerhand, die Feierabendradtouren jede Woche mittwochs um 18.30 am Sigmaringendorfer Rathaus zu starten. Je nach Wetterlage sind es auch mal nur fünf Radler, in diesem Jahr waren es durchschnittlich 15 Teilnehmer.