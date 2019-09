„Die Anfänge des Nordic Walking gehen bis auf das Jahr 1930 zurück. Schon damals versuchten die Menschen das Gehen durch rhythmischen Einsatz von Stöcken zu unterstützen“, so beschreibt der SC Sigmaringendorf das Sportangebot Nordic Walking. Vor diesem Hintergrund lud der SC Sigmaringendorf am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein zu einem kleinen Jubiläum ein: Zum zehnten Nordic-Walking-Lauf, der an der Turnhalle „In der Au“ startete und endete, begaben sich insgesamt 70 Teilnehmer auf die Elf-Kilometer-Strecke an den Start.

Zuvor wurden die Sportler von Claudia Mielke durch ein leichtes Aufwärmtraining vorbereitet. Pünktlich 10:30 Uhr fiel der Startschuss und die Teilnehmer gingen auf die Strecke. Bereits nach 1:03:40 Stunde kam Weltmeister Michael Epp von MI-KA Sport Altshausen durchs Ziel, gefolgt vom jüngsten Teilnehmer Philipp Hüll aus Sigmaringendorf, der nach 1:09 Stunde die Ziellinie überschritt. Dritter wurde Paul Merk (1:14 Stunde), ebenfalls von MI-KA Sport Altshausen. Bei den Damen kam Manuela Ruess vom SV Oberessendorf nach 1:18 Stunde ins Ziel, gefolgt von Heike Goebel, Sport-Weiß-Team Tuttlingen und Claudia Mielke vom SC Sigmaringendorf.

Stärkste Gruppe kommt von der OWB

Beim 6,5 km-Lauf gingen insgesamt 50 Teilnehmer an den Start. Auch hier wurden die Läufer zunächst von Anne Neumann aufgewärmt, bevor sie um 11:10 Uhr starteten. „In den vergangenen Jahren hatten wir zwischen 80 und 95 Läufer, letztes Jahr bereits 105. Dieses Jahr haben sich 120 Läuferfreunde angemeldet“ freute sich Vorsitzender Rolf Münzer. Die stärkste Gruppe mit 23 Teilnehmern stellte die OWB Sigmaringen, die jedes Jahr teilnimmt. Andere Läufer kamen zum Beispiel aus Albstadt, Altshausen, Hohentengen, Inzigkofen, Mengen, Oberessendorf, Ölkofen, Scheer oder Stetten. Ältester Teilnehmer mit 83 Jahren war Georg Schneider vom MI-KA Sport Althausen, jüngster Teilnehmer Philipp Hüll, 20 Jahre.

Nach dem Lauf ist vor dem Lauf, verriet Münzer. Schon am Montag muss er die Anmeldung für den Nordic-Walking-Lauf 2020 beim Württembergischen Leichtathletikverband melden. „In der Zwischenzeit habe ich eine achtseitige To-Do-Liste, die es abzuarbeiten gilt.“