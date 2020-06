Zwei Autos sind am Dienstagvormittag an der Zufahrt zum Scherer Sportplatz zwei Autos zusammengestoßen. Ein 66-jähriger Autofahrer überholte gegen 10.30 Uhr an der Abzweigung einen Opel Zafira. Die Opel-Lenkerin hatte ihr Tempo zuvor merklich reduziert, um nach links in Richtung Sportplatz abbiegen zu können. Überholen und Linksabbiegen erfolgten gleichzeitig und führten zu einer Kollision, bei der ein Schaden in Höhe von ungefähr 8000 Euro entstand. Der Opel war schwerer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Verletzt hat sich keiner der beiden Beteiligten.