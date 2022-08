Zwölf neue Gesellen und drei Preisträger

Unter dem Motto „Flower Power“ begann „Dinner & Show“, die traditionelle festliche Jahresabschlussfeier der Liebfrauenschule, mit einem Empfang im Atrium bei Live Musik der Jugendband um Simon Kühnbach aus der Musikschule Mengen. Über 200 Gäste verfolgten die Ansprache von Astrid Felbick, der Vorsitzenden des Schulfördervereins und Projektleiterin der Lize-Köche. Diese erhalten am Lize nicht nur einen Schulabschluss sondern auch den Gesellenbrief als Koch.

Laut Mitteilung der Liebfrauenschule beschrieb Felbick das Motto „Flower Power“ als überaus passend für die heutige Zeit. Der Wunsch nach Freiheit und Frieden in der Welt, der in den 60ern die Love, Peace and Rock’n Roll Bewegung auslöste, wurde mit passender Deko im festlich geschmückten Speisesaal und der Musik der Blumenkinder von damals zurückgeholt.

Felbick zeigte vor allem einen Bezug zu Rock’n Roll auf: Die Lize-Köche rockten es. Allen Widrigkeiten der letzten Jahre zum Trotz setzten sie ihre Kochausbildung erfolgreich fort. Home-Cooking und Live Video-Cooking seien nur zwei Beispiele für Aktionen im Lockdown. gewesen Schulleiter Gerald Eisen strich in seiner Ansprache den Erfindungsgeist und die Energie heraus, die notwendig waren, um die Ausbildung uneingeschränkt und engagiert weiterzuführen. Der Erfolg lässt sich an der wachsenden Zahl der Lize-Köche ablesen. Im neuen Schuljahr werden es über 100 sein, die in acht Gruppen von drei Ausbildern betreut werden. Alois Schmidt als Ausbildungsleiter hat mit Michael Angl und Enrico Netto kompetente Verstärkung bekommen.

76 Köche wurden von Felbick einzeln aufgerufen. Sie erhielten ihre Modul-Zertifikate von Marcus Brunnbauer, dem Ausbildungsleiter der IHK Weingarten, persönlich ausgehändigt unter dem Applaus der Vertreter der Patenbetriebe, vieler Lehrer, Eltern und Freunde. Jeder Koch und jede Köchin erhielt eine neue Schürze, die mit Farbe und Bestickung den Aufstieg ins nächste Modul symbolisiert.

Das anschließende Festmenü wurde mit abwechslungsreichen Auftritten künstlerisch untermalt. Es traten auf: eine Gruppe Schüler aus der 5. und 6. Klasse mit einem Cup Song, die Step Aerobic Gruppe der R6a, Jana Dengler, G10, mit einer klassischen Geigensonate, Lena Stegmaier, A10, Sologesang und zum Abschluss Niklas Güntner und Katharina Herbst mit dem emotionalen Song „You are the Reason“.

Den Höhepunkt des Abends bildete die Verleihung der Gesellenbriefe. Brunnbauer hielt die Überraschung bis zuletzt zurück. Zwölf Gesellenbriefe mit einem hervorragenden Gesamtschnitt von 82 Punkten hob er als ganz besonders lobens- und erwähnenswert hervor. Das Highlight allerdings waren die drei Preisträger mit der Note Eins: Eva Rebholz, Lea Schön und Luca Konrad. Alle frisch gebackenen Koch-Gesellen feierten ihren Ausbilder noch ausgelassen mit einem Ratespiel.