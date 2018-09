Zwischen Kunst und Wissenschaft

Die Ausstellung „natura morta – still a/live“ wird am morgigen Sonntag in den Ateliers im Alten Schlachthof Sigmaringen eröffnet. Fünf Künstler setzen sich auf unterschiedliche Weise mit dem Thema Natur und Kunst auseinander. Schon beim Aufbau wurden Einblicke und Ausblicke, die sich ergänzen und verschränken, erkennbar.

Die Ateliers im Alten Schlachthof warten immer wieder mit herausragenden Ausstellungen auf. Auch diesmal ist dem Verein eine ungewöhnliche Zusammenschau gelungen. Vorstandsmitglied Maren Gebhardt kuratiert „Natura morta – still a/live“ und ist als Künstlerin mit einem Gastbeitrag vertreten. Das deutsche „Stillleben“ heißt im Englischen „Still life“ und im Italienischen „Natura morta“. Mit „alive“ kommt die Lebendigkeit der „toten Natur“ ins Spiel. „Zwischen diesen Begriffen ist Spielraum für die Kunst“, so Gebhardt: „Es ist auch ein Spiel zwischen dem Forscher als Künstler und dem Künstler als Forscher.“ Die Forschung heutzutage finde vor dem Computer statt. Der Künstler könne jedoch seinen Standpunkt in der Natur finden, er bediene sich der Formensprache und schaffe so eine Art künstliche Natur.

In der „Wunderkammer“ im hinteren oberen Raum des Hauptgebäudes stellt Gabriel Stohrer aus. Der Sigmaringer studierte er an der Kunstakademie im italienischen Carrara Graphik, Steinbildhauerei und Bronzeguss. Seitdem lebt und arbeitet er als freischaffender Künstler und technischer Übersetzer in Italien und Deutschland. Er sei „mütterlicherseits vorbelastet“, die Liebe zur Natur also natürlich. Er biegt gerne Pflanzliches oder formt Kokosnüsse, die aussehen wie Figuren aus einem Science-Fiction-Film. Überhaupt experimentiert er gerne mit verschiedenen Materialien und lässt sie zu einem neuen Objekt „zusammenwachsen“. Zarte Marmorwesen mit Pflanzenfedern, skurrile Käfer sowie Graphisches erwarten die Besucher.

Ganz der Natur widmet sich Cornelia Hesse-Honegger aus Zürich. Die naturwissenschaftliche Zeichnerin arbeitet im Grenzbereich zwischen Kunst und Wissenschaft. Ihre Aquarelle von mutierten Wanzen werden weltweit ausgestellt. Sie geht in Gebiete, die durch Atomkatastrophen verseucht sind und sammelt Mutationen. Ihren Wanzen fehlt mal ein Fühler, dann wieder ist eine Tierhälfte viel größer als die andere. Erschreckend schön wirken die vielfach vergrößerten zerbrechlichen Kleintiere.

Ein großformatiges Bild von Franziska Klose aus Halberstadt, die in Weimar, Genf und Leipzig Kunst studierte, ergänzt diese spezielle Sichtweise. Kloses Wanddrucke wirken nur auf den ersten Blick wie Zimmertapeten. Das Wissen um die Landschaft sei dabei wesentlich. Ihr Buch „Bitterfeld“ mit detailliertem Hintergrundwissen ist Teil ihres Kunstprojekts. Die Industrie habe die zurückgebliebene wuchernde Landschaft geformt und wirke wie eine Metapher auf die DDR-Zeit.

Schwester Pietra Löbl vom Kloster Sießen beschäftigt sich seit ihrem Kunststudium in Stuttgart immer wieder mit Tropfen: „Mein Element ist das Wasser.“ Ein Aspekt ist der ungerechte Wasserverbrauch. Im Schlachthof kann sie zudem ohne Rücksicht auf einen empfindlichen Boden experimentieren. Und so lässt sie in ihrer Installation „Mea culpa“ von der Decke Wasser in Röhren mit Bechern tropfen. Zwischen den Tönen ist die Stille, eine Pause, die „aufhorchen“ lässt.

Im Atelier 1 richtete sich Roland Wilhelm Schmitt aus Sigmaringen, der in Stuttgart Kunst und Kunstgeschichte studiert hat, sein Erdlaboratorium ein. Das Element Erde hat viel mit seinem künstlerischen Werdegang zu tun und wird nun in seinem „Erdlab.2.0“ genauestens untersucht. So hat er interessante Beobachtungen in der Erde des neu entstehenden Parkhauses am Krankenhaus gemacht, hat Erde gesiebt und mit der Größe des Materials unterschiedliche Farben gewonnen, diese mit Leinöl gemischt und Neues hervorgebracht. Mit einem Schreibtisch zitiert er den Naturforscher Jean-Henri Fabre.

Für Kunst- und Naturliebhaber gibt es bei „Natura morta – still a/live“ wahrhaft viel zu entdecken. Alfred Bauernfeind vom Nabu Sigmaringen steuert zusätzlich Daten und Fakten zum Insektensterben bei.